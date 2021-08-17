أوائل علمي «الدمج» بالثانوية العامة: «فرحتنا كبيرة ومكناش بنام»

«مالاقيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه».. لسان حال أسر أوائل الثانوية العامة، بعد إعلان النتيجة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وتفوق أبنائهم ووجودهم في كشوفات الأوائل، ومن بينهم أسر طلاب نظام «الدمج التعليمي»، الذين يعيشون حالة من السعادة البالغة ممزوجة بالزغاريد، وهو ما عبروا عنه في حديثهم مع «الوطن».

فرحة وسعادة لأسرة أوائل «الدمج التعليمي» بالثانوية

تحدث والد الطالب حسام محمد النوبي محمد، صاحب الترتيب الأول على شعبة العلمي علوم من نظام «الدمج التعليمي»، عن المجهود الكبير المبذول من نجله خلال فترة العام الدراسي للثانوية العامة 2021، موضحًَا: «كان بيذاكر كتير بالورقة والقلم، ويستعين بالمدرسين في النقاط غير الواضحة».

واستكمل والد الطالب الأول على شعبة العلمي علوم من نظام «الدمج التعليمي»، من مركز أبو حماد بالشرقية، بمجموع 397.5 حديثه قائلا: «فرحنا فرحة كبيرة لأن حسام تعب»، لافتًا إلى أن نجله لم يكن ينام بسبب المذاكرة لعدد ساعات طويل يوميًا، وهو ما انعكس على وجوده بين صفوف الأوائل، وسماع أسرته لاسمه في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

مجهود طول العام في المذاكرة كُلل بتفوق للأوائل

الأمر ذاته حدث مع إبراهيم أحمد السيد سالم، صاحب الترتيب الأول على شعبة الرياضيات في نظام «الدمج التعليمي»، بنتيجة 385.5، وهو ما أوضحه شقيقه «محمد»، قائلا: إنهم تفاجأوا بوجود أخيه بين كشف أوائل الثانوية العامة لدفعة 2021، حيث اجتهد «إبراهيم» في العام الدراسي الأخير للثانوية العامة، على عكس عادته في المرحلتين الإعدادية والابتدائية، بحسب شقيقه.

«كان بيسهر طول الليل يذاكر، ويصحى قبل الكل»، هكذا أوضح «محمد» المجهود الذي بذله شقيقه خلال العام الدراسي الحالي: «كان بييجي يقول أنا هنقص في المادة الفلانية»، إلا أن أسرته كانت تدعمه، وتحاول التخفيف عنه للتركيز في الامتحانات الأخرى.