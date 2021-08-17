«سحر» الثالثة مكرر علمي علوم بالثانوية العامة: دعيت ربنا أكون الأولى

«زغاريد وأفراح» تعيشها أسرة الطالبة سحر عبداللطيف رضا عبدالبر، بعد نجاحها بالمركز الثالث مكرر في شعبة علمي علوم في الثانوية العامة بنتيجة 402 درجة، عقب أشهر طويلة من المذاكرة والاجتهاد، ما انعكست نتيجته اليوم على نجاحها بتفوق، وظهور اسمها في كشوف أوائل الثانوية العامة بمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

عدد ساعات مذاكرة «سحر» يوميا

«5 إلى 8 ساعات» تخصصها سحر، ابنة مركز بسيون في الغربية، للمذاكرة يوميا، بدعم من أسرتها ومعلميها، حيث اعتمدت طوال العام الدراسي، على المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، حسب ما ذكرت في حديثها مع «الوطن».

طريقة مذاكرة الثالثة مكرر «علمي علوم»

وأعربت الثالثة مكرر بشعبة علمي علوم للثانوية العامة دفعة 2021، عن شعورها بعد التفوق، وأمنياتها طول العام الدراسي بأن تكون من بين أوائل دفعتها: «كنت بدعي ربنا كتير»، لافتة إلى أنّها كانت تعتمد على المذاكرة من أكثر من مصدر: «بذاكر من أكتر من كتاب لأن كل واحد فيه تفصيلة مختلفة، وكنت بعتمد على المنصات والقنوات التعليمية للوزارة».

سحر: كنت بذاكر من مصادر كتير

وفي فترة المراجعة النهائية، كانت «سحر» تلخّص كل فصل بالمواد الدراسية في كراسة منفصلة، حسب حديثها لـ«الوطن»، حتى تضمن تحقيق أفضل حصيلة من موادها بشعبة علمي علوم، خاصة وأنّ مواد هذا القسم بها تفاصيل كثيرة صعبة، وتحتاج إلى التأكيد عليها أكثر من مرة.

«الأب والأم والأخ والمعلمين» كانوا أكثر من دعم صاحبة المركز الثالث مكرر في شعبة علمي علوم، إلى جانب معلميها الذين لم يبخلوا عليها بمعلومة طول العام الدراسي، وهو ما جعلها اسمها بين أوائل الثانوية العامة 2021.