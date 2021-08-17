الثالثة «أدبي»: «التفوق ملهوش علاقة بالحفظ».. ووالدها: «عيطت بعد كل امتحان»

قالت سارة علاء، الحاصلة على المركز الأول بمحافظة الإسماعيلية في الثانوية العامة، الثالثة على مستوى الجمهورية في شعبة الأدبي، إن السنة الدراسية كانت صعبة للغاية، موضحةً أنها نظمت جدولا للمذاكرة بحيث تنام عدد ساعات مناسبة.

وأضافت علاء، خلال بث مباشر لـ«الوطن»، من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية: «السنة كانت تقيلة، ومكنتش بروح المدرسة كتير واللغة العربية كانت أصعب مادة».

نصيحة للطلاب

ونصحت الطلاب بمذاكرة دروسهم والاجتهاد قدر الإمكان: «اعتمدوا على الفهم، والموضوع ملهوش علاقة بالحفظ خالص، وخاصة في ظل الامتحانات الأخيرة».

وأكدت، أن والديها قدما دعما كبيرا لها وشجعاها: «نجحت بفضل دعواتهم»، وعلق والدها قائلًا: «كل مادة كانت بتعيط في الامتحان وقلنا لها عملتي اللي عليكي، ربنا يوفقك.. أسعدتنا وربنا يسعدها زي ما أسعدتني ووالدتها وأختها، تعبت، كنت متوقع إنها تتفوق لكن مش التفوق الجميل ده لأن السنة دي جديدة».

وقالت والدتها، خلال البث: «كنا متوسمين فيها خير، وكنت متوقعة إنها ممكن تبقى من الأوائل لكن الترتيب على مستوى الجمهورية كرم كبير من عند ربنا، وأحسن حاجة فيها إنها كانت ملتزمة ومكنتش محتاجة إننا نقولها تذاكر من أولى ابتدائي».

بدوره قال طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن الوزارة بذلت جهودا كبيرة من أجل إنجاح الامتحانات: «كنا في قلق كبير جدا بسبب فيروس كورونا والحمد لله ربنا عداها على خير، والدكتور طارق شوقي أشاد بالمنظومة».

وأشار إلى أن التعليم في المحافظة سيشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة: «سنكون عند حسن المحافظ والوزير في حل كل المشكلات التي تواجه الطلاب والمعلمين».