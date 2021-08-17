«لو حاسس إنك ماخدتش حقك».. موعد وطريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة

كشف وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، عن بدء تلقي تظلمات الطلاب يوم الأحد المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خلال المؤتمر الصحفي، إن عملية تظلمات الثانوية العامة ستكون مختلفة هذا العام، وأنها سوف تكون ورقية ويتم فحصها يدويا بدون الاستعانة بأجهزة الماسح الضوئي، التي تم استخدامها في عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021، على أن يتم تسليم الطالب صورة من ورقة البوكليت للأسئلة وصورة أخرى من ورقة البابل شيت لمراجعتها ويدوِّن الطالب ملاحظاته على أن يتم مراجعتها يدويا.

موعد بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة

وسيتم فتح باب التقديم للتظلمات للثانوية العامة بدءا من الأحد المقبل، وسيتم سداد مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على حساب رقم 2/88040/450/9، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم 1543070416719000014 بالبنك الأهلي المصري.

خطوات التظلم من نتائج الثانوية العامة

وبعد سداد الرسوم، يتوجب على الطالب التالي:

- تقديم طلبا للاطلاع على كراسة الإجابة، لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة.

- تقديم طلب التظلم في المديرية التعليمية، التابع لها الطالب مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

- يطّلع الطالب أو ولي الأمر على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، في الموعد المحدد له ومن يتخلف عن الموعد ليس من حقه التقدم لتظلم آخر.

- الاطلاع على كراسة الإجابة يتم من خلال صورة ضوئية فقط، وليست الأصلية، ويُشترط أن يحضر الطالب بنفسه، ويدون ملاحظاته بخط يده.

- ويتم إطلاع الطالب على الورقة لملاحظة وجود أجزاء من الإجابات غير المقدرة في ورقة الإجابة، أو يكون تجميع الدرجات غير مطابق، أو يكون هناك خطأ في تجميع الدرجات.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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