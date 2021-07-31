«التعليم» تعلن فحص تظلمات الثانوية العامة 2021 يدويا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن جميع تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سوف تكون ورقية ويتم فحصها يدويا بدون الاستعانة بأجهزة الماسح الضوئي التي تم استخدامها في عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية التظلمات سوف تكون مختلفة هذا العام، على أن يتم تسليم الطالب صورة من ورقة البوكليت للأسئلة وصورة أخرى من ورقة البابل شيت لمراجعتها.

ولفت المصدر إلى أن الطالب سوف يدوِّن ملاحظاته على أن يتم مراجعتها يدويا، لأنه يصعب فحص التظلمات بشكل إلكتروني، بحيث يحصل كل طالب على حقه كاملا، متوقعا زيادة عدد التظلمات هذا العام لاختلاف طريقة التصحيح ووجود مخاوف من التصحيح الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2021 هذا العام.

فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2021 اليوم التالي لاعتماد النتيجة

وعن موعد فتح باب التقديم للتظلمات، قال المصدر إنه سيتم فتح باب التقديم للتظلمات للثانوية العامة اليوم التالي من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021، بلجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات، مشيراً إلى أنه يتم سداد مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ويختتم طلاب الثانوية العامة 2021، امتحاناتهم حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب «الشعبة العلمية/ الرياضيات» مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» بإجمالى 100 ألف و435 طالبًا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان مادة (اللغة الأجنبية الثانية) «ورقة أولى، وورقة ثانية» بإجمالي عدد 225 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلاب مدارس stem امتحان مادة اختبار مقاييس المفاهيم «الأحياء»، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات البحتة» بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة.