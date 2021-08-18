كارمن سليمان: اختياري في مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي» من لميس جابر

أعربت كارمن سليمان، عن سعادتها الكبيرة، لعملها في مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، واعتذرت في البداية عن تأخيرها عن المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مكتبة الإسكندرية.

كارمن سليمان تتحدث عن مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى

وقالت كارمن سليمان، إنها راضية عن ما قدمته خلال مشوارها الفني، لكن العمل مع دكتور يحيى الفخراني نقلة كبيرة في حياتها، مشيرة إلى أن هناك مجهود مبذول كبير في العرض.

أما عن ترشيحها للعمل، قالت كارمن، إن ترشيحها جاء عن طريق الدكتورة لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني، وبعدها قاطعها يحيى الفخراني، وقال إنه اخذ رأي زوجته عن مطربة شابة، وتستطيع أن تغني مجموعة كبيرة من الأغاني، وقال أنها اعتذرت في البداية عن العرض المسرحي وقاطعته بعدها «غلطة ورجعت عنها».

كما تحدث شريف دسوقي، على العمل مع يحيى الفخراني وقال أن العمل جيد للغاية، وعمل مكتمل من كل النواحي وشكر مجدي الهواري من أجل العمل، وقال إنه فخر لأي فنان أن يعمل مع يحيى الفخراني ويقف جانبه.

وعن العمل في الإسكندرية، فقال إنه يعيد للعودة إلى مسارح الإسكندرية التي تربى عليها وهوى بها الفن منذ بدايته، أما عن حسن العدل، فبدأ حديثه عن عمل مجدي الهواري، الذي يعمل 28 ساعة في اليوم كما قال، وقال أن هذا الغرض بيتحف بسقف له الجمهور قبل أن يراه لأنه عرض متكامل.

يذكر أن مسرحية «ياما فى الجراب ياحاوى»، هي من بطولة يحيي الفخرانى ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان وإياد نصار وشريف دسوقي وعدد أخر من الفنانين ومن اخراج مجدى الهواري.