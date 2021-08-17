الآن ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2021 على الوطن برقم الجلوس والإسم، بعد اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر رسمي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهنأ «شوقي» الأوائل على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» والشعبة الأدبية، مؤكداً أنه لم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية في الامتحانات.

الآن ظهرت .. نتيجة الثانوية العامة 2021 على الوطن برقم الجلوس والإسم

وقدمت «الوطن» لقرائها نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم، فبمجرد إدخال رقم الجلوس يظهر مجموع الطالب الكلي والنسبة المئوية له، واسمه رباعياً ومدرسته والإدارة التعليمية التابع لها، وحالة الطالب ونوعية للتعليم، والشعبة.

وقال الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة 2021 رقم الجلوس والإسم ستكون متاحة على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أن النتيجة تعلن بالدرجات كاملة في جميع المواد المقررة على الطالب، ومجموعه الكلي، مشيرًا أن النتيجة مطمئنة ولا داعي للقلق.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على هامش مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الذي عقد اليوم، أن دفعة الثانوية العامة 2021 دفعة تاريخية ومميزة، مؤكداً أن الوزارة حرصت على عقد امتحانات تقيس فهم الطلاب لمخرجات التعلم، لافتاً إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية.

نسبة نتيجة الثانوية العامة 2021 بلغت 74%

وتابع وزير التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 بلغت 74%، ولم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية، وسيتم الإعلان عن جدول امتحانات الدور الثاني خلال أيام والتي من المقرر أن تبدأ يوم 4 سبتمبر المقبل، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأوضح «شوقي»، أن التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 سيكون إلكترونياً لأن التصحيح تم إلكترونياً على أجهزة الماسح الضوئي.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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