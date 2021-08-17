«ضحى» الثانية على الثانوية العامة علمي علوم: «فوجئت بتفوقي وسجدت لله»

زغاريد وفرحة عارمة داخل منزل أسرة الطالبة «ضحى رفاعي محمد علي»، الحاصلة على مجموع 403 درجات في الثانوية العامة، علمي علوم، لتحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في شارع «الترعة المردومة»، بدائرة مركز اخميم، في محافظة سوهاج.

استقبلت أسرة الطالبة الحاصلة على المركز الثاني على الثانوية العامة، علمي علوم، المهنئين من الجيران والأهل، وسط فرحة كبيرة، بالإضافة إلى الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وقيادات مديرية التربية والتعليم، الذين قدموا التهنئة للطالبة «ضحى»، متمنين لها دوام التفوق والنجاح، وقدم لها وكيل الوزارة باقة ورد، ونقل لها تحيات وزير التربية والتعليم.

«ضحى»: «سجدت لله شكراً فور سماعي خبر تفوقي في الثانوية العامة»

وقالت «ضحى رفاعي» إنها كانت تجلس في غرفتها لحظة إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2021، وكانت والدتها وأسرتها تتابع إعلان النتيجة، ولم يخطر ببالها أن تتابع نتيجة الثانوية العامة، لأنها لم تكن تتوقع أن تكون من الأوائل، وأضافت أنها سمعت زغاريد والدتها، وبدأ الجميع يدخل غرفتها مقدمين لها التهاني بتفوقها.

وأضافت أنها لم تستوعب الخبر في البداية، مؤكدةً انها سجدت لله شكراً على تفوقها، مشيرةً إلى أنها كان لديها جدول لمذاكرة كل مادة، وكانت تذاكر المواد أولاً بأول، ونصحت طلاب الثانوية العامة بالمذاكرة بشكل يومي، ولا يتركون الدروس تتراكم عليهم، والابتعاد عن المحبطين، والتقرب إلى الله، ومذاكرة المواد بشكل يومي، وألا يترك الطالب أي نقطة لا يعرفها في الدرس، وعليه أن يسأل المعلمين وزملاءه المتفوقين.

والدة «ضحى»: «بنتي هادية ومتفوقة في جميع مراحل الدراسة»

وقالت والدة «ضحى» إن ابنتها كانت متفوقة في جميع مراحلها الدراسية، ووصفت ابنتها بأنها «هادية»، حيث تذاكر في صمت، وتتحدث في هدوء، ولم يكن لديها توتر طوال فترة الدراسة، أو أثناء أيام الامتحانات، وحتى وقت انتظار إعلان النتائج لم تكن متوترة، وكانت تحافظ على الصلاة والصيام.

وأضافت ان الجامعة الألمانية اتصلت بوالد «ضحى»، وأبلغته بأن الجامعة ستمنحها منحة دراسية مجانية، لأنها من أوائل الثانوية العامة، وأكدت ان فرحتها بابنتها لا توصف، وأن ربنا أكرمها في ابنتها، التي احتلت المركز الثاني على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة.

وكيل وزارة التربية والتعليم يقدم التهاني لـ «ضحي»

من جانبه، زار الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، منزل أسرة الطالبة «ضحى» في مركز اخميم، بصحبته قيادات مديرية التربية والتعليم، وقدم التهاني للطالبة وأسرتها، كما نقل لها تحيات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تبعث لها بأرق التهاني لتفوقها.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا