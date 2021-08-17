أوائل الثانوية العامة يكشفون أسباب التفوق: فهم واستغلال لوقت الفراغ

قالت فاطمة محمد الطنطاوي، الأولى على الجمهورية في الثانوية العامة لشعبة علمي علوم، بمجموع 404 درجات، إنها وبالرغم من مذاكرتها الدئوبة طوال العام الدراسي الماضي، لم تتوقع أن تكون من أوائل الثانوية العامة، وإن كانت تتوقع الحصول على درجات عالية، «كنت بقول إني عملت اللي عليا، بس كنت دايما بقول إن شاء الله هجيب مجموع كويس».

الطنطاوي: كنت بزود عدد ساعات المذاكرة بشكل دوري

وأضافت «الطنطاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أنها وخلال فترة دراستها كانت تذاكر بشكل مختلف عن ذي قبل، وهو ما تدربت عليه مع بداية عامها الأول في الصف الأول الثانوي، حيث كانت تقوم وبشكل دوري بزيادة عدد الساعات المخصصة للمذاكرة وتحصيل المواد الدراسية.

الطنطاوي: «كنت دايما بحاول يكون عندي وقت فراغ يوم الجمعة»

وأوضحت أنها ومع وصولها للصف الثالث الثانوي، كانت اعتادت على المذاكرة لأوقات طويلة نسبيا، «كنت بحاول أزود عدد ساعات المذاكرة لحد ما وصلت لثالثة ثانوي، وكنت بتوتر جدا بس كنت دايما بقدر أتغلب على التوتر ده، وكنت دايما بحاول يكون عندي وقت فراغ، ويوم الجمعة كان مخصص للحجات اللي بحبها ومكنتش بذاكر فيه».

الطنطاوي: «طريقة المذاكرة اختلفت تماما عن قبل كده»

وأكدت أنها كانت تحاول دائما مذاكرة وفهم المواد الدراسية والدروس، وعدم التوجه نحو الحفظ كما كانت تفعل من قبل، «كنت دايما بحاول أفهم الدرس وألم الفكرة بتاعته، وطول السنة كنت بحاول أحل أكبر قدر ممكن من الكتب وأحل أسئلة كتيرة، وطريقة المذاكرة اختلفت تماما عن قبل كده».

وأشارت إلى أنها تحلم بالالتحاق بكلية الطب بجامعة المنصورة، كما تنوي أن تتخصص مستقبلا في قسم الأورام أو الأعصاب.

الثالثة على مستوى الجمهورية أدبي: ««كنت متخوفة من السنة دي.. والحمد لله جبت مجموع كويس»

بينما قالت سارة علاء، الطالبة الثالثة على مستوى الجمهورية بشعبة الأدبي، إنها نجحت في الحصول على 386 درجة، أي ما يقارب حوالي 93%، مضيفة «كنت متخوفة من السنة الجديدة دي علشان طريقة المذاكرة الجديدة والأسئلة، ولكن الحمد لله نجحت أجيب مجموع كويس».

وأضافت «سارة»، خلال البرنامج نفسه، أنه يجب على من يقول بأن الشعبة الأدبية تعتمد على الحفظ أكثر من اعتمادها على المذاكرة فهو واهم، حيث إن التحول الجديد في طريقة التعليم التي تبنتها وزارة التربية والتعليم باتت العملية التعليمية تعتمد على المذاكرة والفهم والاستيعاب أكبر من اعتمادها على الحفظ، «لو كنت حافظة بس مكنتش هعرف أحل».

وأكد أنها تطمح بالالتحاق بكلية الألسن أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، «لسه مقررتش، الموضوع هيكون معتمد أكتر على الفهم والتحصيل، ولازم الطلاب يحاولوا يحلوا أسئلة كتير، واللي بيجتهد ربنا بيديله».

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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