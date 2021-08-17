أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2021 أدبي، موضحة أن الدرجة العظمى للمجموع هي 410 درجة، مثل الأعوام الماضية دون أي تغيير، مؤكدة أن الاختلاف يكمن فقط في توزيع شرائح الدرجات على أسئلة المواد، موضحة أن نتيجة الثانوية العامة تعلن في تمام الساعة السادسة مساء اليوم على موقعها الإلكتروني، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بشكل صحيح.

تعرف على المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2021 أدبي

وأضافت الوزارة، أن المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2021 أدبي، مثل الأعوام الماضية ولا يحدث به أي تغيير، مؤكدة أن المجموع موزع على مواد اللغات مثل اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والمواد التخصصية مثل التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، موضحة أن الـ410 درجة لا تشمل المواد التي لا تضاف للمجموع.

المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2021 أدبي مثل الشعبة العلمية

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة الأدبية نفس مجموع طلاب الشعبة العلمية، مؤكدة أنه جرى اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كما جرى إعلان الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات، وتهنئتهم من قبل وزير التربية والتعليم.

«شوقي»: النسبة العامة للنجاح لجميع الشعب العلمية والأدبية 74%

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، إن طلاب الثانوية العامة 2021 نجحوا في التعلم بشكل حديث عن طريق مجموعة من المصادر الرقمية لفهم مخرجات التعلم بعيداً عن الحفظ والتلقين، مؤكدًا أن الطلاب أبلوا بلاءًا حسنًا في أول اختبارات حقيقية لمستويات الفهم والتطبيق والتحليل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أن نسبة النجاح للشعبة العلمية بلغت 76% ونسبة النجاح للشعبة الأدبية 70% والنسبة العامة للنجاح لجميع الشعب العلمية والأدبية 74%.