كيا جراند سيراتو الجديدة بتصميمها الجريء في مصر.. المواصفات والأسعار

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، الوكيل الحصري للعلامة التجارية كيا في مصر، عن وصول السيارة «كيا جراند سيراتو» الجديدة إلى الأسواق المصرية، لتكون الأولى في مصر التي تحمل شعار «كيا» الجديد.

وترصد السطور التالية قائمة أسعار ومواصفات الموديل الجديد للسيارة «كيا جراند سيراتو» كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 319,900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 329,900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 359,900 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 374,900 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 414,900 جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي وتبلغ القوة القصوى للمحرك 130 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/ متر، كما تستهلك السيارة من الوقود 6.9 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

وتأتي السيارة بمعايير السلامة والأمان، حيث تتمتع بمانع إدارة المحرك، ونظام الفرملة المانعة للانزلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة المكابح (EBD)، بالإضافة إلى عدد 2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام Electronic Stability Program.

والسيارة «جراند سيراتو» رياضية، ومؤسسة على هيكل سيارة مصمم لتعزيز تجربة القيادة، كما تتميز بتصميمها العصري، لتعود السيارة المحبوبة في المنطقة بشكل جديد ذى طابع رياضي، معزز بأحدث أنظمة الأمان المتطورة والميزات التكنولوجية الحديثة في سيارة ذات حضور ديناميكي.

وتأتي السيارة بتصميم جديد للمصابيح الأمامية والخلفية التي تعمل بنظام LED، كما تحتوي الشبكة الأمامية على تصميم مبتكر يبرز أناقة واجهة السيارة، ويشكّل جزءا من تصميمها الرياضي، وفي الخلف فتزيد الخطوط الأفقية البارزة من جرأة مظهر السيارة، وتُبرز تصميمها الخارجي الانسيابي.

وفيما يتعلق بسائق السيارة، فسوف يستمتع بأقصى درجات الراحة والتطور التكنولوجي، مع شاشة عالية الدقة بمقاس 8 بوصة، وشاشة TFT LCD بمقاس 3.5 بوصة في لوحة العدادات، لتحسين تجربة القيادة وجعلها أكثر راحة، كما تتميز السيارة باتصالات جديدة ومحسّنة، وتؤمّن نظام الاتصال المتعدد بالبلوتوث تجربة مريحة ، كما تحتوي على ميزتي التشغيل عن بعد وصندوق الأمتعة الذكي، واللتين توفران حلولاً متطورة تضمن راحة الركاب.