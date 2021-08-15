أرخص من السوق.. مزاد علني على سيارات «مرسيدس» و«كيا» الأربعاء المقبل

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن مزاد علني الأربعاء المقبل، لبيع 42 لوط سيارات واردة من الخارج ماركات «فولفو وستروين ومرسيدس وشيفروليه وبيجو وهونداى وBMW وميتسوبيشى وتويوتا كرونا وبورش وجى ام سى ودودج وسانج يونج ومينى باص وكيا وايسوزو ودايهاتسو وغبور وميكروباص وموتوسيكل».

ووفقًا لبيان المصلحة، تعقد جلسة مزاد علني بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط؛ لبيع 42 لوط لسيارات من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركة «كيا وايسوزو ودايهاتسو وغبور وميكروباص وموتوسيكل»، مشيرا إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه تُدفع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية «7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي».

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن معاينة السيارات يتم بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد العلني.

المستندات المطلوبة للمزاد

ولفتت إلى ضرورة تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار» ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة، اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، موكدة أن البيع يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019.

10 آلاف جنيه مبلغ تأمين دخول المزاد

وطبقا للترتيب الوارد بكراسة شروط دخول المزاد، يباع كل لوط على حده وبدون عمولة، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد، شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه توضع بخزينة جمرك سيارات مطار القاهرة، كتأمين مؤقت يرد بعد انتهاء الجلسة.

وكشف مصدر مطلع لـ«الوطن» أن أسعار السيارات التي يتم بيعها بالمزادات تكون أقل من أسعارها المناظرة بالسوق المحل.