كيا تعيد افتتاح أكبر مساحة لتجربة حلول التنقل وأنماط الحياة المستقبلية

أعلنت شركة «كيا» اليوم السبت، إعادة افتتاح مكان تجربة العلامة التجارية الذي يركز على العملاء، «كيا 360»، في جنوب سيول، حيث تعتبر «Kia 360» أول مساحة عامة للشركة مخصصة لعرض عروض علامتها التجارية الجديدة، بما في ذلك أساليب التنقل المستقبلية وحلول التنقل المستدام الكهربائي وابتكارات التصميم.

وأعيد افتتاح المكان تماشيًا مع استراتيجية العلامة التجارية الجديدة لكيا لتمكين العملاء من خلال حركاتها الملهمة، والتي تم الإعلان عنها في بداية عام 2021، ففي المبنى الفسيح الذي يمتد على مساحة 1900 متر مربع، يتم دعوة الزوار ليشعروا ويختبروا حساسيات علامة كيا التجارية المعاد تنشيطها من خلال المشاركة التفاعلية والتواصل والتعاطف.

وقال أرتور مارتينز، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم العلامات التجارية العالمية وتجربة العملاء في كيا: «ندعو الزوار إلى الانغماس في عروض Kia360 التفاعلية والتواصلية وإلقاء نظرة خاطفة على اتجاه كيا الجديد لتوفير حلول تنقل نظيفة ومستدامة، بالإضافة إلى أنماط حياة التنقل الأنيقة».

ويتألف التصميم الداخلى من ثلاث مناطق تجريبية: منطقة العلامة التجارية والتصميم ومنطقة حياة المركبات الكهربائية ومنطقة مستخدمي كيا، ترتبط المناطق الثلاث ببعضها البعض، ما يتيح للزوار تقدير معارضهم المتنوعة بسهولة وبترتيب تسلسلي، كما أن هناك محتويات رقمية تفاعلية تستجيب لحركة الزوار، وتوفر فرصة غامرة لتصور أنماط حياة التنقل المستقبلية بطرق جذابة ومسلية.

وفي المبني، تم تصميم EV Life Zone بحيث يمكن للزوار قياس حياة التنقل المستقبلية لعصر الكهرباء، حيث يتميز بـEV Charge كشك تجريبي، يمكن للزائر أن يرى المعلومات المختلفة المتعلقة بالمركبات الكهربائية، بما في ذلك نموذج شاحن EV.