وزير التعليم: 160 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ستبدأ يوم 4 سبتمبر المقبل، موضحا أن نحو 160 ألف طالب سيؤدون امتحانات الدور الثاني، وأن جميع الطلاب الذين اعتذروا عن حضور الامتحانات بعذر قهري مثل فيروس كورونا، سيجري عقد امتحانات الدور الثاني لهم بكامل الدرجات، لافتا إلى أن لجان امتحانات الدور الثاني، سيكون بها 15 طالبا فقط، لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بسبب جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب، والقائمين على العملية الامتحانية.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة مثل الدور الأول

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ستكون مثل امتحانات الدور الأول، حيث ستأتي الأسئلة معتمدة على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، منوها بأن الوزارة استعدت جيدا لامتحانات الدور الثاني، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه مسموح لطلاب الثانوية العامة دور الثاني بالدخول بالكتاب المدرسي، وأن الامتحانات ستكون عبر البابل شيت.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جميع الطلاب الغشاشين، طبقت عليهم عقوبات الحرمان من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين متتاليين، منوها بأن الوزارة تعمل على تحديث وتطوير منظومة الامتحانات في مصر، مؤكدا أن المجاميع الجنونية في نتيجة الثانوية العامة لن تحدث مرة أخرى.