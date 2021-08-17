قدمت «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم، بعد اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أعلن عن تفاصيل مؤشرات تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

استعلم الان.. نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم عبر الوطن

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال موقع «الوطن» الإلكتروني، بالاسم ورقم الجلوس، من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة، وكان الدكتور طارق شوقي، أعلن أسماء الطلاب الأوائل، وهنأهم بالحصول على درجات متميزة، مؤكداً أن الوزارة حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع طلابها، موضحاً أن الثانوية العامة 2021 تعتبر الأفضل في الثانوية العامة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم عبر الوطن

فتح رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

كتابة رقم الجلوس.

تظهر النتيجة مباشرة.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، إن النتيجة عبرت عن المستوى الحقيقي للطلاب، مؤكداً أن الوزارة عملت على حدوث تغييرات جذرية في مرحلة التعليم الثانوي بهدف تخريج جيل قادر على فهم مخرجات التعلم بعيد تماماً عن الحفظ والتلقين، ولديه القدرة على التعبير والتفكير النقدي.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، أعلن جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2021، موضحاً أن الوزارة عقدت امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيراً إلى أنه جرى فتح تطبيقين على جهاز التابلت للحصول على النتيجة.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب مطمئنة، مؤكداً أنه تم توفير مقاعد لطلاب الثانوية العامة في مختلف الجامعات والكليات، مشدداً على الطلاب بضرورة الاهتمام بما يثري عملية التفكير بعيداً عن الحفظ.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021:

نتيجة الثانوية العامة 2021 أعلنت رسمياً بحضور وزير التعليم العالي لأول مرة.

النتيجة عبرت عن المستوى الحقيقي للطلاب.

انخفاض مجاميع الطلاب مقارنة بالأعوام السابقة.

نتيجة الثانوية العامة 2021 «مش زي زمان».

تفعيل تطبيقات على جهاز التابلت للحصول على نتيجة الثانوية العامة.

كانت امتحانات الثانوية العامة 2021 عقدت ورقياً بداية من 10 يوليو الماضي، ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الاختيارية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وعبر عدد من الطلاب عن صعوبة الامتحانات، مؤكدين أنها اعتمد على أفكار جديدة غير التي اعتادوا عليها.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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