بعد طرح موديل 2022.. قائمة المنافسين لـ«رينو ميجان» الجديدة

خلال الأيام الماضية، تم طرح عدد كبير من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي «موديل عام 2022»، ومن ضمن القائمة المطروحة بالسوق المحلية طراز «رينو ميجان 2022»، وترصد السطور التالية قائمة المنافسين للسيارة الجديدة في مصر.

رينو ميجان موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 294 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 324 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 354 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 384 ألف جنيه.

وتوفر السيارة بخيارين من المحركات، يضمنان الأداء الرياضي والتوفير في استهلاك الوقود:

- الخيار الأول في الفئتين الأولى والثانية، وهو محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

- الخيار الثاني في الفئتين الثالثة والثانية، وهو المحرك الجديد سعة 1300 سي سي المزود بشاحن توربيني، يولد قوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي ذو 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch.

كيا جراند سيراتو

-الفئة الأولى بسعر 319,900 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 329,900 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 359,900 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 374,900 جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 414,900 جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، وتبلغ قوته القصوى 130 حصانا، وعزم دوران 155 نيوتن/ متر.

تويوتا كورولا موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 295 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 325 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 328.500 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 360 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 363.600 جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 385 ألف جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 405 ألف جنيه.

- الفئة الثامنة بسعر 445 ألف جنيه.

- الفئة التاسعة بسعر 460 ألف جينه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.