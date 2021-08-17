شروط التحويل بين الكليات والأوراق المطلوبة

يسعى العديد من الطلاب إلى التحويل من كلية لكلية ، ويبحثون عن طرق ذلك والأوراق المطلوبة، وهو ما نوضحه في السطور التالية، حيث يتم التحويل من كلية لكلية من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

التحويل من كلية لكلية في الجامعة نفسها

يمكن أن يتم تعديل رغبات الكليات التي رشحت لك سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، وذلك وفق الشروط والقواعد التي تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بـ«التحويل من كلية لكلية» بأن يكون لمرة واحدة فقط.

ولابد على الطالب الذي يرغب في التحويل من كلية لكلية أخرى أن يستوفي جميع الشروط الإضافية التي تتطلبها الكلية التي يرغب التحويل إليها.

التحويل من كلية لكلية بعد التنسيق

ويشترط عند التحويل إلى كلية غير مناظرة، حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، بشرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية، مثل النجاح في اختبارات القدرات، إن وُجدت.

وعند التحويل إلى كلية مناظرة، تُقبل التحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلي للجامعات، بنسبه 10% من الأماكن المقرّره لكل كليه، وطبقا للامكانيات الاستيعابيه للكليات.

وعن إمكانية التحويل للكليات داخل النطاق الجغرافي، فهي تُحدد طبقا للأعداد والطاقة الاستيعابية وترتيب الطالب بين الراغبين في التحويل، وفي النطاق الجغرافي للطالب، ويتم ترتيب الطلاب طبقا للمجموع الذين حصلوا عليه.

شروط التحويل من كلية لكلية

- أن يكون الطالب ناجحا ومنقولا لفرقة أعلى في الكلية المحول منها ومستوفيا لشرط الإقامة في النطاق الجغرافي للجامعة.

- بالنسبة لتحويل الطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة والمرشحين عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والراغبين في التحويل لكليه مناظرة أو نقل قيدهم من كليه أخرى غير مناظرة، فيتم ذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وللكلية التي يريد التحويل إليها أن تفاضل بين الطلاب وفقا للتقديرات، على أن يتم ترتيب الطلاب حسب المجموع ترتيبا تنازليا.