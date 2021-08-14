التعليم العالي: تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة على 3 مراحل

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، استعداداتها لتنسيق الجامعات 2021 لمختلف الكليات، المقرر أن ينطلق بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وأوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على التنسيق 2021، عدم وجود تغيير في قواعد تنسيق القبول بالجامعات عن العام الماضي، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

تنسيق الجامعات 2021 الحكومية على 3 مراحل

وبشأن مراحل تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة 2021، أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التنسيق عبارة عن 3 مراحل، بجانب مرحلتي تقليل الاغتراب، فضلا عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021، المقرر انطلاقه بعد الانتهاء من تنسبق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وعن الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2021، أوضح عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة استعدادهم لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة التنسيق واستخدام معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات، فضلا عن الاهتمام بعمليات التطهير الدوري للمنشآت الجامعية والتشديد على إلزام الجميع بالكمامة، مع تحقيق التباعد الاجتماعي أثناء التواجد داخل الكليات لإجراء عمليات التسجيل لتنسيق المراحل المختلفة.

وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمناقشة الخطوط الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بالأعداد المقرر قبولها بالكليات في تنسيق الجامعات 2021، موضحة أنه حتى الآن لم يتم تحديد الحدود الدنيا لأعداد القبول بالكليات المختلقة، بالإضافة إلى أنه سيجرى خلال الساعات الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 2021.