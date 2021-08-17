التعليم العالي: حد القبول ببعض الكليات سينخفض لأكثر من 10 درجات مئوية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق الكليات هذا العام سينخفض في كل القطاعات بنسب تتراوح بين 6 درجات مئوية و10 درجات مئوية، عن العام الماضي، مشيرا إلى أن بعض الكليات سينخفض حد القبول بها إلى أكثر من 10 درجات مئوية.

تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد» الفضائية، الثلاثاء، أن هذا عبارة عن توقعات، والأمر الذي سيحسم ذلك مدى إقبال الطلاب على الكليات، وفقا لتحليل رغبات الطلاب، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة تنسيقها مختلف، وسينخفض الحد الأدنى للقبول بها عن الجامعات الأخرى، وتنسيق الجامعات الخاصة أيضًا سوف ينخفض، وهذا نتيجة انخفاض درجات الطلاب.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك مرحلة ثانية وثالثة من التنسيق حتى ينتهي كل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وهناك منظومة ضخمة في عدد كليات وجامعات التعليم العالي، لافتا إلى أن تنسيق المرحلة الأولى سيبدأ يوم 21 أغسطس الجاري، وينتهي مع نهاية يوم 25 أغسطس الجاري.

برامج متميزة في الجامعات الأهلية

وعن إمكانية تحويل طالب- من دفعة السنة الماضية- إلى كلية جديدة وفقًا لقواعد التنسيق الجديدة، نفى عبد الغفار، ذلك، مؤكدا أن التنسيق الحالي لطلاب العام الحالي، لا يمكن لطالب في العام الماضي أن يدخل ضمنه، «هو اتنسق على وضع يختلف عن هذا العام».

وشدد على أن الجامعات الأهلية الدولية لديها برامج متميزة للغاية، بعضها موجود في الجامعات الآخرى، إضافة إلى أنها استطاعت تصميم برامج جديدة متفردة، ولذلك يجب على الطلاب التعرف على هذه البرامج والتقدم لها.