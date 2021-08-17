الأول على الثانوية «علوم دمج»: «كنت أذاكر 9 ساعات يوميا»

قال حسام محمد النوبي، الأول على الثانوية العامة شعبة العلوم دمج، إنه ومع بداية العام الدراسي المنتهي وحتى شهر فبراير من ذات العام، كان متوسط ساعات مذاكرته يوميا تصل لـ5 ساعات، إلا أنه وبعد شهر فبراير وحتى شهر أغسطس خصص 9 ساعات للمذاكرة.

النوبي: «أول ما عرفت سجدت لله شكر وحضنت أبويا وأمي»

وأضاف «النوبي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه علم بتفوقه في الثانوية العامة أثناء استماعه لحديث وزير التربية والتعليم مباشر عبر التلفاز، «شوفت نتيجتي من مؤتمر وزير التربية والتعليم على التلفزيون، وأول ما عرفت سجدت لله شكر وحضنت أبويا وأمي».

النوبي: «دخولي للكليات التكنولوجية الجديدة مجانا ده شرف كبير ليا»

وأوضح أنه يطمح لدخول كلية طب الزقازيق، وذلك لأنه يسعى ليكون طبيب متخصص بأمراض الأطفال، «دخولي للكليات التكنولوجية الجديدة مجانا ده شرف كبير ليا، وأنا أخواتي الأثنين في صيدلة، وأخويا الأخير في أولي ثانوي».

فتحي أشرف: «نظام الثانوية العام الجديد يحاكي نظام مدرسة المتفوقين التعليمي»

فيما قال فتحي أشرف فتحي، الأول على الثانوية العامة شعبة الرياضيات مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية، إنه كان بمدرسة المتفوقين بمنطقة شمال الإسماعيلية التعليمية، حيث أن تلك المدرسة لها نظام مختلف والتحق بها بعد تفوقه في الصف الثالث الإعدادي وخضع لامتحانات قبول، «المدرسة دي نظامها مختلف تماما، ونظام الثانوية العام الحالي بدأ يحاكي نظام المدرسة التعليمي».

أشرف: «هدفي أدخل حاجة بحبها أقدر أعمل فيها طفرة وأسيب بصمة فيها»

وأوضح أنه يسعى للالتحاق بأيا من كليات التكنولوجيا الحديثة والتي تم إنشائها مؤخرا، «قررت أدخل هندسة، وهدفي أدخل حاجة بحبها أقدر أعمل فيها طفرة وأسيب بصمة فيها».

وتابع: «أهلي مكانوش متوقعين إني أطلع الأول، بالرغم أنه كان نفسهم، وأنا مأظهرتش المجهود الكافي، وقعدت فترة طويلة مش بذاكر ومكنتش مقتنع أني أذاكر 10 شهور في الثانوية، لحد ما اتزنقت وبعدين قدرت أرتب على مستوى الجمهورية».

واختتم: «أهلي فرحوا جدا، وأنا كنت عايز أقلل طموحاتهم وأقولهم الدراسة صعبة، لحد ما اتصدموا أني الأول على الجمهورية، والفرحة في عنيهم كانت أجمل حاجة شوفتها».