أوائل الثانوية العامة: «في البداية خوفنا من نظام الامتحانات الجديد»

عبّر عدد من الطلبة الأوائل في الثانوية العامة عن خوفهم في البداية من نظام الامتحانات الجديد، حيث إنهم لم يعتادوا عليه، ولكنهم اطمأنوا في النهاية بعد ظهور النتيجة.

الطالبة إيمان سعيد

وقالت الطالبة إيمان سعيد، الحاصلة على المركز الثاني «علمي علوم»، في الثانوية العامة، إنها حتى الآن لم تحدد الكلية التي تود الالتحاق بها، موضحة أنها كانت قررت الالتحاق بكلية الصيدلة، لأنها اعتقدت أن مجموعها لا يناسب إلا هذه الكلية، ولكن بعد ظهور النتيجة غيرت رأيها.

وأضافت «سعيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه سالي شاهين، ونهى عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء: «أنها لم تشعر بأي ضغط عليها من والديها خلال فترة الامتحانات، ولكن كان لديها ترقب قبل ظهور النتيجة».

والدة الطالبة إيمان

من جانبها، قالت نيفين محمد، والدة «إيمان»: «هي كانت معيشانا في حالة قلق، وغصب عننا، وهي كانت قلقانة، وأنا كنت دايمًا أقولها يهمني أنتي، والحمد لله جابت نتيجة كويسة، وهي كانت بتنام 6 ساعات فقط، وباقي اليوم بين المذاكرة والمراجعة».

وتابعت: «كلنا كنا مرعوبين من النظام الجديد، ومحدش متوقع كانت شكلها إيه، والوزير نفسه كان كل شوية يقول إن النتايج مش هتعدي الـ90%، وإن النظام القديم خلاص»، مضيفة: «أنا على أيامي كانت كلية الطب بـ92%».

الطالبة تسنيم محمد

أما الطالبة تسنيم محمد، الحاصلة على المركز السادس في شعبة الأدبي بالثانوية العامة، فأشارت إلى أنها سعيدة بما حققته، وكانت تذاكر وتفعل كل ما في وسعها، و«الباقي على ربنا».

وأكدت الطالبة في مداخلة هاتفية مع البرنامج نفسه، أنها ترغب في الالتحاق بكلية الألسن، لافتة إلى أن نظام الامتحانات الجديد بالنسبة لها كان به قدر من الصعوبة في البداية، ولكن أي تجربة يكون بها صعوبات في بداياتها، معقبة: «تجربة جديدة وحلوة، وبعض العيوب ممكن نتلاشاها السنوات المقبلة».

الطالب محمود محمد

الطالب محمود محمد، الحاصل على المركز الخامس شعبة أدبي، قال في تصريحات للبرنامج، إنه لم يتخيل حصوله على هذا المركز، وكان يركز في المذاكرة فقط، وشكل الامتحان ما زال جديدًا عليه، موضحًا أنه يرغب في الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

الطالب محمود أيمن

أما الطالب محمود أيمن، الحاصل على المركز الثاني شعبة الرياضيات، فقال إنه يرغب في الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، وكان يذاكر باستمرار، مشددًا على أن نظام الامتحان الجديد سبب له بعض القلق، ولكنه اطمأن بعد ظهور النتيجة.