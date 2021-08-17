الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021.. اعرف درجاتك بالتفاصيل

تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2021، محركات البحث في الساعات الماضية، منذ الانتهاء من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أن كشف خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة التي انتظرها الطلاب على مدار أيام طويلة.

ولم يتخيل الطلاب وأولياء الأمور، أن نتيجة الثانوية العامة 2021، ستعيد أذهان جميع المصريين إلى سنوات آبائهم السابقة التي كانوا يسمعون نتائجهم التي حصلوا عليها ويفاجئون بكيفية دخول كلية القمة بذلك المجموع، خاصة أنه أصبح من المعتاد تخطي الطلاب حاجز الـ100% في نسبة النجاح بالأعوام الأخيرة، لكنه تعرضوا بالواقع الجديد الذي أعادهم لحقبة من الزمن إلى الخلف.

نتيجة الثانوية العامة 2021

98% للأول على شعبة «علمي علوم»، و97% لعلمي رياضة، و93% للأول على الشعبة الأدبية، هكذا جاءت مجاميع أوائل على الثانوية العامة 2021 في مختلف الشعب التعليمية، لترصد حجم التراجع في الدرجات خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي دفع الطلاب لمبادرة الدخول على روابط الاستعلام عن النتيجة لمعرفة الدرجات التي حصلوا عليها، وبث الطمأنينة في قلوب أولياء الأمور، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي طريقة الحصول عليها من الرابط الرسمي.

الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021

ويتطلع العديد من الطلاب إلى معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في نتيجة الثانوية العامة 2021 بالتفصيل، ويمكن الوصول إلى ذلك بسهولة من خلال 3 خطوات، كالتالي..

- ادخل على هذا الرابط الرسمي للنتيجة.

- وبعد الضغط على الرابط، ستفتح صفحة جديدة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، تحتوي على مربع، يوضع داخله رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- وفي النهاية يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة، لتظهر لك الدرجات بالكامل.

يذكر أن تلك النتائج الجديدة، حدثت في ظل النظام الجديد الذي شهدته الثانوية في العام الجاري انطلاقا من طريقة الامتحانات مرورًا بطريقة جمع أوراق الإجابة، وتصحيحها بشكل إلكتروني، بعيدًا عن العنصر البشري، للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء في الدرجات، إذ استعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، قبل الدخول في تفاصيل النتيجة.