يبحث كثير من طلاب شعبة العلمي رياضة، عن عدد كليات الهندسة في مصر 2021، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة الماضية، لتتصدر حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتهاء من أول عام دراسي للنظام الجديد، ويتطلع طلاب شعبة علمي رياضة، لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الكليات المتاحة أمامهم، وعلى رأسها عدد كليات الهندسة في مصر 2021.

عدد كليات الهندسة في مصر 2021

ونظرا لرغبة طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في معرفة عدد كليات الهندسة في مصر 2021 ، نستعرض لكم الإجابة خلال التقرير التالي.

عدد كليات الهندسة في مصر 2021 في الجامعات الحكومية

نرصد لكم في السطور التالية أبرز كليات الهندسة الموجودة داخل محافظات الوجه البحري، كالتالي:

كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية.

كلية الهندسة في جامعة القاهرة.

كلية الهندسة في جامعة عين شمس.

كلية الهندسة في جامعة كفر الشيخ.

كلية الهندسة في جامعة 6 أكتوبر.

كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كلية هندسة البترول والتعدين في جامعة قناة السويس.

كلية الهندسة في جامعة المنصورة.

كلية الهندسة في جامعة حلوان.

كلية الهندسة في جامعة طنطا.

كلية الهندسة الإلكترونية في جامعة المنوفية.

كلية الهندسة في جامعة الزقازيق.

كلية الهندسة في المطرية بجامعة حلوان.

كلية الهندسة في جامعة بنها.

عدد كليات الهندسة في مصر 2021 في الجامعات الحكومية داخل محافظات الصعيد

بينما جاءت أبرز كليات الهندسة في مصر 2021، داخل محافظات الصعيد كالتالي: