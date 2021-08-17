الرابع مكرر بالثانوية العامة: «هدخل هندسة.. وأخدت دروس في كل المواد»

عبّرت الطالبة مريم جرجس، الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، عن فرحتها بنتيجة الثانوية العامة، قائلة: «الحمد لله ربنا كرمني، ونظام الثانوية العامة في البداية مكناش متعودين عليه، خاصة الأسئلة، وواحدة واحدة المدرسين قدموا لنا أسئلة زي اللي بتيجي في آخر السنة، بس الامتحانات كانت خارج كل التوقعات».

مريم: أهلي اتمرمطوا معايا.. وقالولي متراجعيش بعد كل امتحان

وأضافت «جرجس»، خلال بث مباشر مع جريدة «الوطن»، أنها حصلت على دروس خصوصية في كل المواد الدراسية، «عمري ما فكرت كام ساعة هذاكرها، أهلي اتمرمطوا معايا، وكنت لو محتاجة أي حاجة في المذاكرة كانوا يصححوني ويساعدوني خاصة في الامتحانات، ومتراجعيش بعد كل امتحان».

الطالبة: والدي طبيب قلب وأمي صيدلانية

وأشارت إلى أن والدها يعمل طبيب قلب وأوعية دموعية، بينما والدتها تعمل صيدلانية، لافتة إلى أن فيروس كورونا أثر عليها، «المذاكرة أونلاين حلوة بس المتابعة مش أحسن حاجة، نفسي أدخل كلية الهندسة».

ووجهت رسالة للطلاب المقبلين على الثانوية العامة، قائلة: «متخافوش، الخوف مش هيفيدكم بحاجة، وذاكروا على أد ما تقدروا».

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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