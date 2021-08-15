«نظارة للضرير».. مشروع طلاب هندسة حلوان لمساعدة فاقدي البصر

قدم طلاب هندسة حلوان جامعة حلوان مشروع تخرج «نظارة للضرير»،جاءت فكرته عن سيدة أمريكية تسمى هيلين كيلير، وكانت من اهتماماتها العمل بالمحاماة والتأليف رغم فقدانها النظر في عمر صغير، وكانت حجر الأساس للكثيرين، حيث حاولت أن تطوّر في نظارات فاقدي البصر.

المشروع تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة، وإشراف الأستاذ ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب.

مشروع تخرج طلاب هندسة حلوان، من قصة عن شخص ضرير عمره 65 عامًا يتحدث عن موضوع فقدان البصر، وكم كان ذلك صعب ولكن ما أسعده الطفرة التي تمت في التكنولوچيا التي يسرت عليه الأمر، وفي المشروع حاول تمت فيه محاولة التطوير لإفادة فاقدي البصر الذين يصل عددهم لأكتر من 2 مليون شخص يعانون من ضعف حاد في النظر، منهم تقريباً مليون شخص فاقدين للنظر بشكل تام.

وحسب فريق مشروع التخرج، تلقتط «النظارة» صورة للشخص عند لقاءه والتعرف عليه، وتعمل على قياس المسافة بين مرتدي النظارة، وفي حالة وجود أي عائق على بعد ربع متر أو أقل تحذره، كما تتعرف على 90 شيئا من الأشياء المنتشرة في حياتنا اليومية مثل كرسي، سرير وهكذا.

كما يستطيع الشخص فاقد البصر من خلال «النظارة» أخذ صورة لكتاب، كما تقرأ الصورة بشكل واضح، كما أنَّه يمكن عن طريق google assistant أن يطلب الشخص موبايله وبالتالي تبدأ «النظارة» بالاتصال بموبايله لمعرفة مكانه وتوضح له النظارة الـlocation.

ويشرف على المشروع الدكتور زكي بسيوني نُصير، ويتكون فريق المشروع من علاء هشام محمد، خالد حمزة شكرى، سيد محمد سيد، أسامة محمد حسن، كما يشارك الفريق في مبادرة «هنسوقلك» التي تنظمها رعاية الشباب بالكلية تحت إشراف ياسر الجبالي مدير الإدارة.