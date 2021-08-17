وزير التموين يعود من بيلاروسيا غدا بعد بحث التعاون بين البلدين

قالت مصادر في وزارة التموين إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يعود إلى القاهرة غدا الأربعاء، قادمًا من دولة بيلاروسيا، بعد زيارة استغرقت عدة أيام لبحث التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في مجال التجارة الداخلية.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زيارة الدكتور علي المصيلحي لدولة بيلاروسيا، رافقه خلالها عدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنهم الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد وزير التموين.

هدف زيارة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي لدولة بيلاروسيا

وأشارت المصادر إلى أن زيارة وزير التموين لـ«بيلاروسيا» تهدف للتعرف على منظومة عمل البورصة السلعية في بيلاروسيا، من أجل بحث إمكانية نقل تجربة بيلاروسيا لمصر والخاصة بمنظومة تنظيم السلع وأسعارها من خلال البورصة السلعية وطرق تداولها وتحديدها.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال البورصة السلعية في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، التي تضع آليات محددة ومعايير هامة لتداول السلع في مصر.

وتشمل اختصاصات البورصة السلعية في مصر التي تنطلق العام المقبل، بتنظيم تبادل السلع بين المستهلك والمنتج، وتداول السلع دون وسطاء.

خلق أسواق تجارة منظمة

ومن المقرر أن تكون البورصة السلعية في مصر عبارة عن منصة إلكترونية لتداول السلع من خلالها، كما ستكون مسؤولة عن خلق تجارة منظمة للأسواق.

ويرأس البورصة السلعية في مصر، المقرر انطلاقها بداية العام المقبل 2022، الدكتور إبراهيم عشماوي، الذي يشغل حاليًا منصب مساعد وزير التموين، رئيس جهاز التجارة الداخلية، الذي يكثف خلال الفترات الحالية من اجتماعات مجلس ادارة البورصة السلعية لتحديد السلع التي يجرى تداولها في البورصة السلعية خلال الربع الأول من العام المقبل، أي بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر.