انتحار طالبة ثانوية عامة شنقا لحصولها على 60% في بني سويف

انتحرت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام شنقا، اليوم، بعزبة محمد عويس التابعة لقرية غياضة الشرقية بمحافظة بني سويف، داخل منزلها، لحصولها على مجموع 60% في امتحانات الثانوية العامة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بالإبلاغ عن جثة فتاة 18عاما، داخل منزلها، تدعى "م.م.م" شنقت نفسها، ومقيمة بقرية عزبة محمد عويس بقرية غياضة الشرقية.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين أن الطالبة حصلت على مجموعة 60% في امتحانات الثانوية العامة، والتي ظهرت أمس بعدها دخلت في حالة نفسية سيئة، قبل أن تقدم على الانتحار في غرفة منزلها بتعليق نفسها في طرف حبل والطرف الآخر معلق في السقف، واكتشف أهلها الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداعها مشرحة المستشفى.