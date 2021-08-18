شقيقة طارق الدسوقي تكشف تطورات حالته الصحية: يتماثل للشفاء «فيديو»

كشفت عزة الدسوقي، شقيقة الفنان طارق الدسوقي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقها بعد إصابته بكورونا، موضحة أن شقيقها يتماثل حاليا للشفاء، مؤكدة أن حالته الصحية أفضل الآن بشكل كبير عن الأيام الماضية.

وقالت «عزة»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، إن شقيقها متواجد حاليا بمنزله، ويخضع للعزل المنزلي بدون أي أجهزة طبية.

وأضافت شقيقة الفنان: «قدامه 3 أو 4 أيام ويبقى زي الفل إن شاء الله».

ووجهت شقيقة الفنان شكرها إلى كل جمهور ومحبي الفنان، الذين حرصوا على التواصل مع أسرة شقيقها للاطمئنان عن حالته الصحية، معربة عن سعادتها الكبيرة بكل الاتصالات التي وصلت إليها.

وواصلت: «فرحانة جدا، لأني حسيت جدا أد إيه إنه إنسان محبوب من الجميع وكله بيدعليه، وربنا يتقبل بالدعاء».

رسالة مؤثرة من نجله عبر «فيس بوك»

وكان أحمد الدسوقي، قد وجه رسالة مؤثرة إلى والداه الفنان طارق الدسوقي، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، حينما نشر صورة تجمعهما، وعلق عليها: «حطيت الصورة ووقفت كتير مش عارف أقول إيه، فى حجات كتير أوي في قلبي مش عارف أترجمها في كلام، أنا عارف إني مش ببين إحساسي في أوقات كتير ومش بعرف أتكلم، بس أنا نفسي أقولك دلوقتي قد إيه أنا بحبك وقد إيه أنا فخور إني ابنك، عمرك ما هتتخيل أنا بحس بايه وأنا ماشي جمبك في إي حتى، ولا مثلاً لما حد بيعرف إني ابنك نفسي تشوف وشي بيبقي عامل إزاي وأنا قد إيه فخور بيك و بإني ابنك، من زمان أوي لما كنت بتجيلي المدرسة وتحضر المسرحيات اللي بعملها كنت ببقى مرعوب أوي مش من الناس ولا من العرض ببقي مرعوب إني معجبكش وحتى لما كبرت دايما بخاف أمثل قدامك بس عارف ليه لأن مهما الناس قالتلي حلو وبرافو مش بيفرق معايا غير رأيك أنت أنا باخد ثقتي في نفسي منك وباخد قوتي منك لو الناس كلها شافتني كويس وإنت لا عمري ما هشوف نفسي كويس».

وأضاف: «أنت عارف ليه الناس لما بتقول إني شبهك بقولهم لا.. عشان أنا نفسي أبقى شبهك ومش عارف أنا ياريت حتي آجي نصفك يا باب.. بابا أنا عارف إنك هتقوم عشان إنت أقوى راجل أنا شفته في حياتي هتقوم عشان تنصحني وتقعد تتخانق معايا علي طريقة أكلي ونومي إنت فاكر إني زهقت من نصايحك؟ والله عمري ما أزهق من كلامك وعمري مازهق من خوفك عليا قوم يا بابا عشان إنت بتوحشني وأنا قاعد معاك مابالك وإنت تعبان ومش عارف أبقى جنبك».

وتابع: «قوم يا بابا عشان أعملك كل اللي نفسك فيه وأخليك فخور بيا، أنا ماشبعتش منك وعمري ما أشبع منك، بابا مش بس وجودك بيطمني أنا اسمي عشان بعد اسمك لوحده بيطمني قوم عشان انت ضهري.. بحبك قوي يا بابا.. بحبك يا أحسن أب وراجل في الدنيا دي كلها.. ادعوله بالشفاء العاجل».