محافظ كفر الشيخ: تطعيم جميع العاملين بقطاع التعليم بلقاح كورونا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن وزارة الصحة تحرص على تطعيم كل العاملين بالمنظومة التعليمية من مدرسين وعاملين وموظفين، باللقاحات المضادة لوباء كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد، موضحاً أن هناك جداول بأعداد كل هؤلاء، وأن هناك جدول زمني لمواعيد تطيعمهم خلال الأيام القادمة.

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع قناة extra news، أن التطيعم باللقاحات سيكون إلزامي على جميع العاملين، موضحاً أن مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة ستشرف على عمليات التطعيم.

محافظ كفر الشيخ: وزارة الصحة ستوفر كل جرعات تطعيم المدرسين والعاملين بالتعليم

وأكد محافظ كفر الشيخ أن وزارة الصحة ستوفر كل جرعات اللقاحات التي ستتطلبها عمليات تطعيم العاملين بالمنظومة التعليمية، أو لأبنائنا من العاملين بالخارج الذين تحصلوا على جرعات اللقاح حالياً، حتى يتمكنوا من السفر إلى الدول التي يعملون بها.

ولفت إلى أن هناك تنسيق كامل ومستمر بين جميع الجهات على مستوى هذا الشآن، مؤكدا أن جرعات التطعيمات متوفرة، وتمد وزارة الصحة مراكز التطعيم بجرعات مستمرة من اللقاحات.

محافظ كفر الشيخ: تعاون وتنسيق مستمر بين كل أجهزة الدولة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

ونبه أن هناك تعاون مستمر ما بين كل أجهزة الدولة، حتى تستطيع البلاد أن تواجه الموجة القادمة من وباء كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار «نور الدين» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بدء الإعلان العام الدراسي سواء للمدراس الحكومية أو الدولية، لافتا إلى أن الفترة المبقية قبل بداية العام الدراسي، وقت كافي للغاية للانتهاء من تطعيم كل العاملين بالمنظومة التعليمية.

محافظ كفر الشيخ: وزارة الصحة تستهدف تطعيم كل طلبة الجامعات

وأوضح أن وزارة الصحة تستهدف أيضا تطيعم كل الأطقم التعليمية الخاصة بالجامعات وكذلك طلبة الجامعات، منبها أن عمليات التطعيم الطلبة ستتم داخل الجامعات.