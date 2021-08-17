رئيس الجزائر لفرق إطفاء الحرائق: ورثتم التضحية من أجدادكم الشهداء

وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة مكتوبة لأفراد ومنتسبي الحماية المدنية، يحييهم فيها على شجاعتهم في مواجهة حرائق الغابات، التي اندلعت في الجزائر على مدار الأيام الماضية، ويشكرهم على ما قدموه من تضحيات، واعدا إياهم بترقية ظروف عملهم، وتوفير كل الوسائل والإمكانيات التي من شأنها تمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.

الرئيس: «واجهتم هول الكارثة ونجدتم إخوانكم»

وقال الرئيس الجزائري في رسالته: إلى كافة أفراد ومنتسبي سلك الحماية المدنية. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل من منتسبي سلك الحماية المدنية؛ في ظل الظروف الصعبة والأليمة التي مرت بها بلادنا في الفترة الأخيرة بعد الحرائق المروعة والمهولة التي مسّت عدة ولايات، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم بخالص آيات الشكر والعرفان، لما بذلتموه من جهود مضنية، وما أبديتموه من شجاعة وتفانٍ لمجابهة هول الكارثة، ونجدة أخواتكم وإخوانكم المتضررين، وإسعاف المصابين والتخفيف عنهم.

وأضاف الرئيس الجزائري: «لقد ضربتم من خلال تجندكم أروع الأمثلة في التضحية وأداء مهامكم الإنسانية النبيلة، فبلغتم في عيون شعبكم مبلغ المخلصين الأوفياء الذين يستحقون كل الإشادة والتقدير، وأبنتم عن معدن خالص لا يؤتاه إلا من تشرّب بحق قيم التضحية التي أورثكم إياها أجدادكم من الشهداء الأبرار والمجاهدين الخُلّص».

تبون: «ضربتم أروع الأمثلة في التضحية»

وتابع: «إن ما أظهرتموه من احترافية وبذل في سبيل أداء مهامكم في أخطر الظروف، سيبقى محفوظا في ذاكرة شعبنا الأبيّ، وملهما لكل أبناء وطننا الحبيب. ولا تكفي كلمات الشكر والتقدير لأوفي كل واحد منكم باختلاف الرتب والدرجات، ما يستحق من إشادة، وواجب العرفان يملي علينا أن نؤكد لكم مرة أخرى، أننا لن ندخر جهدا في سبيل ترقية ظروف عملكم وتوفير كل الوسائل والإمكانيات التي من شأنها تمكينكم من القيام بمهامكم على أكمل وجه».

واستطرد: «إن ما قدمتموه في مواجهة هذه الظروف العسيرة، سيبقى شاهدا على وفائكم المهني وشجاعتكم النادرة في سبيل خدمة وطنكم وشعبكم، الذي سيظل حافظا لهبّتكم المثالية ومقدّرا لتضحياتكم المشهودة. فلكم مني، سيداتي وسادتي من منتسبي سلك الحماية المدنية، كل عبارات الشكر والتقدير والعرفان».