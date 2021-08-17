الجزائر تتفق على شراء 4 طائرات روسية لإطفاء حرائق الغابات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن الاتفاق مع شركة روسية على شراء 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه يمكنها التدخل لمكافحة حرائق الغابات في الظروف الجوية القصوى والمعقدة، وذلك في إطار الجهود والتوجيهات المتعلقة بمكافحة حرائق الغابات التي اندلعت هناك قبل أيام.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، إنه إثر الحرائق التي مست عدة مناطق من الوطن، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، القاضية بتكليف وزارة الدفاع الوطني بالإشراف على عملية اقتناء طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، على الفور أطلقت وزارة الدفاع الوطني الاستشارات الضرورية لدى مصنعين ذوي سمعة عالمية قادرين على تجسيد المشروع بصفة استعجالية، ليقع الاختيار على مُصنِع روسي ذى سمعة عالمية.

طائرات متعددة المهام

وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وعليه شرعت المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني في التفاوض مع هذه الشركة للتوصل إلى اتفاق حول اقتناء في أقرب الآجال لأربع (4) طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام جديدة، من صنع روسي نوع (BE-200) BERIEV-200، ذات محركات مزدوجة قدرتها الاستيعابية (13000) لتر، ويمكنها التدخل لمكافحة حرائق الغابات في الظروف الجوية القصوى والمعقدة.

وأوضحت أن هذه الطائرات القاذفة للمياه (BE-200) ذات سمعة عالمية، أثبتت نجاعتها خلال استخدامها في مكافحة حرائق الغابات التي مست العديد من دول العالم مؤخرا وستعطي دعما قويا لجهود الدولة في مكافحة ومواجهة الحرائق بفاعلية وسرعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل جهود وزارة الدفاع الوطني الجزائرية والحماية المدنية الجزائرية في محاولة اطفاء حرائق الغابات التي اندلعت في أكثر من منطقة في شمال البلاد، قبل أيام، وأودت بحياة ما يزيد على 70 مواطنا.

واعتبرت الدوائر الرسمية الجزائرية، ومن بينها وزارة الدفاع والنيابة العامة، أن هذه الحرائق التي وصفتها بالإجرامية، اندلعت بفعل فاعل ولم تكن بفعل العوامل الطبيعية، ولاحقا تحدثت وزارة الدفاع عن الحرائق باعتبارها جزءا من مؤامرة على الجزائر من جانب أعدائها.