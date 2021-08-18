الصحة عن الموجة الرابعة لفيروس كورونا: «نتمنى ميحصلش تحورات»

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن هناك ارتفاع في أعداد مصابي فيروس كورونا بشكل يومي، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن هذا الارتفاع إن كان بسيطا ولكنه يدعو للقلق خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الفيروس في معظم دول العالم «نحن لسنا في مأمن عن العالم».

فعالية لقاح كورونا أمام تحورات الفيروس

ودعا النادي المواطنين بضرورة اتباع جميع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، وحجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، مشيرا إلى خطة الدولة في تطعيم ما يقرب من 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري للتصدي لأي متحورات وأهمها «دلتا بلس».

وعن متحور «دلتا بلس»، أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنه لم يثبت أنه الأشرس بل إنه الأسرع في الانتشار فقط، مشيرا إلى أن التطعيمات تخفف من حدة التحورات التي يمكن أن تحدث للفيروس «التحورات أمر طبيعي لأي فيروس وليس فقط فيروس كورونا».

وقال «النادي»، إنه من المتوقع الدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا بنهاية شهر سبتمبر وأول شهر أكتوبر، لافتا إلى أنها ستشهد تحورات لفيروس كورونا وفقا للتوقعات «نتمنى متحصلش».

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

واضاف «النادي» أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، فضلا عن تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية، لافتا إلى أن فيروس كورونا أربك أقوى الأنظمة على مستوى العالم، مطمئنا المواطنين بشأن لقاحات كورونا، منوها إلى أنها أثبتت فعالية أمام تحورات الفيروس.

وفي سياق متصل، يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاع في معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى مشتشفيات العزل الصحي على مستوي محافظات الجمهورية وفقا بتقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، والمتعلقة بإعداد مصابي فيروس وكذلك نسب التعافي وحالات الوفاة.