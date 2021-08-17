«الصحة»: 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و6 وفيات

سجلت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، 107 إصابات جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا، فضلا عن خروج 136 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234250 حتى اليوم

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234250 حتى اليوم، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال «مجاهد» إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر متحدث «الصحة» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 285465 من ضمنهم 234250 حالة تم شفاؤها، و16625 حالة وفاة.