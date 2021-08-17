«الصحة» عن التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا: قيد الدراسة

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الجرعة الثالثة للقاح كورونا لم تثبت الدراسات التي أجريت بالخارج -حتى الآن- فعاليتها أو عدم فعاليتها، والأمر قيد الدراسة في مصر، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الحديث عن الجرعة الثالثة يدور حول زيادة المناعة فقط.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على لقاح كورونا، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد توفير مصادر متنوعة من لقاح كورونا داخل مراكز التطعيمات، لافتا إلى أنه لم يرد حتى الآن، شكاوى للوزارة متعلقة بظهور أعراض جانبية غريبة على الحاصلين على اللقاح، وكل الأعراض المسجلة كانت ارتفاع درجة الحرارة، وإحمرار موضع التطعيم، وآلام في البطن والعظام.

وأضاف «عبدالفتاح»، أنه يجب على المواطنين الإسراع إلى حجز لقاح كورونا للإسهام في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا، مؤكدا أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ومجانية ولا داعي للخوف أو التوتر، مؤكدا أن التطعيمات تحمي من التحورات بشكل كبير، ففي حال الإصابة بعد الحصول على اللقاح، فإنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، لافتا إلى خلو مصر من تحورات فيروس كورونا حتى الآن.

معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، معلنة خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234250 حتى اليوم.