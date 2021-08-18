«الصحة» توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن شهادات كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن إمكانية استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا من مكان آخر سوى وزارة الصحة والسكان المصرية، وقالت الوزارة في منشور رسمي لها إنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من خلال 127 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت أنه لن يتم الحصول على الشهادة بدون الحصول على لقاح كورونا.

رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، بقيمة 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب المقيمين في مصر، وقالت هذه الرسوم المالية توضع في الجهاز المركزي لحساب وزارة الصحة والسكان والمصرية.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم كل المواطنين بلقاح كورونا أو 40% من المواطنين وهي خطة الدولة التي وضعتها استعدادا لأي موجة متوقعة.

وكشفت الوزارة الموعد المتوقع للدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا وقالت من المتوقع أن تكون بنهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، وحذرت المواطنين من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.

كما وجهت الوزارة رسالة مهمة للسيدات الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى خاصة أنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، موضحين أن مناعتهم ضعيفة في مواجهة فيروس كورونا.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.