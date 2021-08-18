كيف تحصل على بطاقة «U-Got-A-Gift» لإهدائها للناجحين بالثانوية العامة

أطلق المصرف المتحد بطاقة U-Got-A-Gift هدية استثنائية ومبتكرة للعملاء وغير العملاء كهدية استثنائية للطلبة الناجحين.

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، أعلن المصرف المتحد، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه أطلق بطاقة «U-Got-A-Gift» للعملاء وغير العملاء كهدية للطلبة الناجحين في الثانوية العامة بمناسبة إعلان النتيجة.

بطاقة U-Got-A-Gift

وهناك العديد من المزايا ببطاقة «U-Got-A-Gift» التي طرحها المصرف المتحد، أبرزها ما يلي:

تتيح بطاقة المصرف المتحد العديد من الخصائص لأصحابها منها إجراء كل أنواع المشتريات داخل وخارج مصر بصورة آمنة سواء من المراكز التجارية أو عبر الإنترنت باستخدام خدمة كود الأمان «OTP».

كما تتمتع بخاصية اللاتلامسية Contactless لكي يحافظ الشخص على نفسه من الإصابة بفيروس كورونا، ويلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وتمكن البطاقة حاملها من إجراء عمليات السحب النقدي من أكثر من 220 ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تتيح البطاقة خاصية تحكم المستخدم في مبالغ شحن البطاقة على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع من خلال خدمات «الموبايل البنكي والإنترنت البنكي».

كيف يمكن الحصول على بطاقة U-Got-A-Gift

يستطيع جميع عملاء المصرف المتحد وغير العملاء أيضا شراء بطاقة U-Got-A-Gift من جميع فروع المصرف المتحد بكل محافظات وأنحاء الجمهورية، وإهدائها باسم الشخص الذي تجاوز امتحانات الثانوية العامة، كما يمكن إهداؤها في العديد من المناسبات منها أعياد الميلاد، أو هدية مولود جديد – أو كعيدية في الأعياد.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة.

كما استعرض شوقي، مقارنة لنسب النجاح العامة لهذا العام لأول دفعة حيث بلغت في عام 2016/ 2017، 72%، بينما بلغت في عام 2017/2018 نحو 74%، وفي عام 2018/2019، بلغت 78%، ووصلت إلى 81 % في عام 2019/2020، وهذا العام 2020/2021 بلغت نسبة النجاح 74%.