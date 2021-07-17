المصرف المتحد يطرح وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3٪

أعلن المصرف المتحد عن طرح مجموعة من الوحدات السكنية كاملة التشطيب لتمكين المواطن من سكن ملائم وفقاً لمستويات الدخل المختلفة فى الجمهورية الجديدة، بأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه حتى 1.4 مليون جنيه.

وكان البنك المركزى المصرى أعلن عن إطلاق مبادرة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل بعائد تنافسى بلغ 3% وعلى فترات زمنية طويلة تصل إلى 30 سنة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن برامج التمويل العقارى للمصرف المتحد تقدم فى 8 محافظات هى: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى 7 محافظات بمنطقة الوجه البحرى والدلتا وهى: المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، القاهرة.

ويقدم المصرف خدمات التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى 4 محافظات بمنطقة القناة وهى: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية والبحر الأحمر، فضلاً عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة تشمل 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور، الشروق، بدر، برج العرب، النوبارية، دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأوضح «القاضى» أن المصرف المتحد وفقاً للتقرير الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يحتل المركز السابع بين أكبر البنوك الممولة لإسكان محدودى الدخل بحجم استثمارات تخطى المليار جنيه.

وتابع أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى وقرارات البنك المركزى المصرى ستحدث نقلة نوعية للسوق العقارية، وقفزة فى قطاع الاستثمار العقارى فى مصر، وذلك بسبب الإقبال الكبير من فئة محدودى ومتوسطى الدخل على شراء الوحدات السكنية فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه الفئة تمثل نحو 60-70% من الشعب المصرى.

وأضاف أن الطلب على شراء العقارات فى السوق المصرية كبير، إلا أن توافر الإمكانيات المادية يمثل عائقاً أمام الكثير من الأفراد، لذا فإن إطلاق هذه المبادرة يأتى فى توقيت مثالى، موضحاً أنه سيحدث التوازن المطلوب ما بين الرغبة فى اقتناء العقار والإمكانات المتاحة خاصة لفئة الشباب. ولفت «القاضى» إلى أن قطاع البنوك بقيادة البنك المركزى المصرى يتعامل بمرونة عالية وتسهيلات كبيرة، فضلاً عن الإجراءات لمساندة المواطن فى الحصول على العقار المطلوب وفقاً لإمكانياته وفى مختلف أنحاء الجمهورية.