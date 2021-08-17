مصاريف جامعة بدر 2021 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، بدأ الطلاب في البحث، عبر محرك «جوجل» عن مصروفات الجامعات الخاصة، ومنها مصاريف جامعة بدر 2021. وتستعرض الوطن في هذا التقرير مصاريف كليات جامعة بدر، في خدمة تقدمها لطلاب وطالبات الثانوية العامة الذين تمكنوا من النجاح بمجرد تخطيهم نتيجة الثانوية العامة 2021 التي ظهرت اليوم.

مصاريف جامعة بدر 2021

ويبدأ موسم استعداد الجامعات الخاصة لاستقبال دفعة جديدة بالجامعات 2021-2022، وهو الموسم الذي يبدأ عقب الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ومن بين الجامعات التي يبحث عنها الطلاب كثيرا مصاريف جامعة بدر 2021.

وتستعرض «الوطن» مصاريف جامعة بدر 2021، التي جاءت كالتالي:

مصاريف جامعة بدر طب بشري

مصاريف جامعة بدر طب البشري: 210 ألف جنيه

مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 145 ألف جنيه

مصروفات كلية الصيدلة الإكلينيكية: 98 ألف جنيه

مصروفات كلية الطب البيطري: 90 ألف جنيه

مصاريف جامعة بدر كلية الصيدلة والعلاج الطبيعي

مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 85 ألف جنيه

مصاريف كلية الصيدلة الدوائية: 92 ألف جنيه

مصاريف كلية الهندسة والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه

مصاريف كلية الفنون التطبيقية: 65 ألف جنيه

مصاريف كلية الحقوق: 65 ألف جنيه

مصاريف كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 65 ألف جنيه

مصاريف الادارة والعلوم المالية والاقتصادية: 60 ألف جنيه

مصاريف كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه

تنسيق جامعة بدر 2021

ويبحث الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة بدر بجانب البحث عن مصاريف جامعة بدر 2021، عن تنسيق جامعة بدر 2021، وكذلك تنسيق الجامعات الخاصة، انتظارا لصدوره رسميًا من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وظهرت منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أسماء أوائل الثانوية العامة، كما أعلن خلال المؤتمر ذاته عن نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام والتي بلغت 74%.

وقدم موقع «الوطن» خدمة الحصول على النتيجة، من خلال تدشين قسم نتيجة الثانوية العامة 2021، للتسهيل على طلاب وطالبات الثانوية العامة وأبائهم للحصول على النتيجة.