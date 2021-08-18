الخطيب: «حياة كريمة» أكبر مشروع لمكافحة الإرهاب (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن مصر أمام مشروع تاريخي للدولة المصرية، وهو المشروع القومي «حياة كريمة»، فخلال الـ7 سنوات التي تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلالها رئاسة الجمهورية، حدثت قفزات للدولة المصرية، ومشروع حياة كريمة ليس فقط قفزة، ولكن سيقف أمامه تاريخ كبير للدولة، وليس فقط التاريخ الإداري والفني.

الخطيب: نعيش تحولا حقيقيا وكبيرا في الدولة المصرية

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»: نحن الآن أمام تحول حقيقي وكبير في الدولة المصرية والريف المصري والشارع المصري، موضحا أن أكبر مشروع لمكافحة الإرهاب هو مشروع «حياة كريمة» كونه يغوص بأعماق الدولة المصرية، وأعماق الريف المصري والواطن المصري، خصوصا وأن الإرهاب يتغذى ويعيش وينمو في الريف والمناطق العشوائية على الجهل والفقر، وهذا المشروع يحارب أزمة الإرهاب من جذورها.

الخطيب: الرئيس لديه خطة فنية وإدارية لملف الرياضة

وأشار الخطيب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه خطة فنية وإدارية لملف الرياضة، متابعا: «فعلى سبيل التكريم لا يوجد بطل بمصر حقق إنجازا دوليا وقاريا إلا وقابله الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو ذهب لاستقبال منتخب مصر الأول لكرة القدم الحائز على المركز الثاني لبطولة أفريقيا، بالإضافة لخطته لبناء عدد من الأستادات والمدن الرياضية، واهتمامه بالرياضة في المدارس، إلى جانب مخططه بالعاصمة الإدارية لبناء أكبر مدينة رياضية بالعاصمة الإدارية، وهو ما يثبت أن الاهتمام بالرياضة هو خطة دولة يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس فقط بالتكريم الفني والمعنوي».

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، بأن تكريم الأبطال شئ هام جدا، خصوصا وأن مصر لم تحقق من قبل البطولات التي حققتها الـ6 ألعاب في طوكيو، على الرغم من أن مصر تستحق أكثر من ذلك، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان صاحب فكرة بناء مدرسة للموهوبين، لضم الناشئين الصغار.