أقباط أسيوط يواصلون الاحتفال بمولد العذراء بجبل «درنكة» (صور)

واصلت الكنائس الأرثوذكسية في محافظة أسيوط ، الاحتفال بمولد السيدة مريم العذراء بجبل درنكة، الذي يبدأ في السابع من أغسطس كل عام، ويستمر لمدة 15 يوما، حيث ينتهى فى 21 من نفس الشهر، وهي الفترة الزمنية التي قضتها العائلة المقدسة في مصر بمناسبة ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمغارة بحضن الجبل الغربي بالدير.

احتفالات وصلوات وطواف حول الدير

ومع بداية المولد يبدأ الاقباط في الصيام لمدة 15 يوما، وتبدأ الاحتفالات بالصلاة في الدير عند الساعة السابعة مساء وتمتد لمدة ساعتين، يعقبها طواف حول الدير يتقدمه الأنبا يؤنس، أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس الدير وخلفه الشممامسة يحملون صور مريم العذراء وابنها المسيح.

توافد الآلاف من أبناء الكنيسة

وأكد مصدر كنسي بدير العذراء بجبل درنكة لـ«الوطن»، أن الأنبا يؤنس، أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير العذراء بدير درنكة، شدد على ضرورة التزام الزائرين وشعب الكنيسة بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن رئيس الدير أمر بفتح جميع كنائس الدير وعددها 7 كنائس لاستقبال الزوار حتى لا يكون هناك تزاحم في مكان بعينه.

المولد يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء مصر

ويستقبل دير السيدة العذراء بجبل درنكة، نحو مليون زائر من جميع أنحاء مصر، ويحضر إليه أعداد كبيرة من عدة دول، كما تشهد الاحتفالات مشاركة مئات الآلاف من المواطنين، من مختلف المحافظات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.