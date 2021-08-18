ضبط 9649 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، في إطار حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، عن الآتي:

ضبط 9649 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9610 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة. وتحرير 810 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 245 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1500 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.