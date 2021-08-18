تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بالتنسيق عبر مكاتب البريد

أعلنت الهيئة القومية للبريد إطلاق خدمة سداد قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بالشهادات العربية والأجنبية والأزهرية لجميع الطلاب المتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من خلال ما يقرب من 4500 مكتب بريد منتشرين بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

الخدمة نتاج التعاون المثمر بين التعليم العالي والبريد

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذه الخدمة جاءت نتيجةً للتعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبريد المصري بهدف تسهيل سداد الطلاب قيمة الأدلة الإلكترونية للشهادات العربية والأجنبية والشهادات الأزهرية بالاعتماد علي الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

تطوير خدماته واستحداث خدمات

وأضاف فاروق: أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة مؤكداً علي حرص البريد المصري علي فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

تسجيل الرغبات من 21 إلي 25 أغسطس

ومن جهتها، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات خلال الفترة من 21 إلي 25 أغسطس الجاري، حيث جاءت الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 – 2022، بنحو: الحد الأدني للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41%، لعدد 22954 طالبًا، والحد الأدني لشعبة علمي رياضيات 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80 % فأكثر لعدد 16293 طالبًا، الحد الأدني للشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 65.73% فأكثر 79033 طالبًا.

التنسيق الإلكتروني عبر الموقع الرسمى

وقالت الوزارة: إنه سيتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت التنسيق الإلكتروني عبر الموقع الرسمى www.Tansik.Egypt.gov.eg، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.