«البريد»: بيع ما يقارب الـ10% من كراسات الإسكان لذوي القدرات الخاصة

قال عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد لشؤون المناطق، إن مكاتب البريد قد شهدت تزاحما كبيرا من الكثير من المواطنين على شراء كراسات الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أنه قد تم تخصيص 4 أيام قبل بدء بيع الكراسات لذوى القدرات الخاصة، «اتباع ما يقارب الـ10% من الكراسات المخصصة لذوى القدرات الخاصة».

علوان: «نفاد الكميات بنهاية اليوم نظرا للإقبال الشديد على الكراسات»

وأضاف «علوان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، والمذاع على فضائية «DMC»، أمس الأحد، أنه تم بيع 30 ألف كراسة اشتراطات في اليوم الأول بمكاتب البريد، وتم توزيعهم على المحافظات المقرر لها بيع الكراسات في جميع المحافظات، «كان فيه إقبال كبير، وتم نفاد الكميات في نهاية اليوم نظرا للإقبال الشديد على الكراسات، خصوصا الوحدات الجاهزة للتسليم».

علوان: تخصيص شباكين منفصلين لبيع الكراسات أدى لحدوث سهولة ويسر في بيع الكراسات

وأوضح أن أكثر مكاتب البريد بالمحافظات بيعا لكراسة الشروط كانت بالترتيب القاهرة وبني سويف والمنيا، وجميعها شهدت تكالبا من قبل المواطنين للحصول على تلك الكراسات، وجرى تنظيم المواطنين المتواجدين بمكاتب البريد داخلها وخارجها من أجل تسهيل حصولهم على كراسات الشروط، وكذا تخصيص شباكين منفصلين لبيع الكراسات، ما أدى لحدوث سهولة ويسر في بيع الكراسات.

وأكد أن معظم استفسارات المواطنين كانت حول الدفعة الأولى لدفع مقدم جدية الحجز، وموعدها، وهل سيكون هناك أسبقية لمن سيسدد في الأيام الأولى من بيع الكراسات من عدمه، «بيتم التنسيق بينا وبين بنك الإسكان والتعمير والمختصين لضخ عدد كراسات كافية تكفي المواطنين، وفي حال وجدت أخطاء في كراسات المواطنين بيطالبوا باستمارات بديلة، وفيه تنسيق مستمر لتلبية احتياجات الكراسات فور البيع، وصباح اليوم التالي بيكون فيه كراسات».

وتابع: «جميع من ينطبق عليه الشروط بغض النظر عن أسبقية السداد سيحصل على شقق، بعد انتقاء المتقدمين، وده بيكون من خلال ترتيب السن أو حديثي الزواج أو من يعول أو الأرامل، وفيه معايير أخرى مختلفة عن أسبقيه الحجز».