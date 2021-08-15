حجز وحدات التمويل العقاري بمكاتب البريد.. تفاصيل الساعات الأولي لسحب كراسة الشروط

شهدت مكاتب البريد في أول ساعات فتح الفروع اليوم، إقبالا ملحوظا على شراء كراسات شروط حجز وحدات التمويل العقاري ضمن الإعلان الثاني لمبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين 2»، التي ينفذها البنك المركزي بفائدة 3%.

اجراءات تنظيمية لتسهيل تعاملات المواطنين

بدأت مكاتب البريد عملها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس، وقررت تقسيم مهام الموظفين لاستقبال المواطنين، وتم تخصيص شبابيك وموظفين لبيع كراسات شروط حجز وحدات التمويل العقاري، مع الزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية اثناء العمل.

شقق التمويل جاهزة للسكن بسعر فائدة 3%

الإعلان الثاني من سكن لكل المصريين 2 يدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري التى وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عيد الأضحي، بإتاحة التمويل العقاري لشقق جاهزة للسكن، بسعر فائدة 3 % ويتم تقسيطها لمدة 30 سنة.

كراسات الشروط وخطوات التقديم

صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن عن طرح كراسات الشروط لحجز وحدات التمويل العقاري فى مكاتب البريد بالمحافظات التى تم الإعلان عنها، وقال الصندوق خلال بيان رسمي إن طريقة حجز وحدات التمويل العقاري تتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg بداية من 8 أغسطس وحتى الخميس 14 أغسطس لذوى الاحتياجات الخاصة، وبداية من الأحد 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، يكون الحجز متاحًا لجميع المواطنين متضمنا ذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات حجز الوحدات الإسكان 2021

يحدد المواطن الوحدة السكنية التي يرغب فيها، وفي المحيط السكني الذي يريده، طالما كانت الوحدة متوافقة مع شروط مبادرة الإسكان الاجتماعي، والشروط هي: أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ومسجلة أو قابلة للتسجيل والعقار المقامة ضمنه صادر له رخصة بنا، وغير مسجل على الوحدة أي مخالفة قانونية.