«عبدالله شنق نفسه».. نهايات مؤلمة لـ 3 طلاب رسبوا في الثانوية العامة

«الثانوية العامة» كابوس لا يزال يورق حياة عدد كبير من الطلاب، كما يساهم زخم الضغوط النفسية الملقاة عليهم في تلك المرحلة الفاصلة التي ترسم معها ملامح مستقبل كل طالب، في إصابة بعضهم باليأس خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، فنجد أن عددًا من الطلاب تملكهم اليأس من الحياة كلها بعد رسوبهم في الثانوية العامة فانتحروا؛ حزنًا على ما لحق بهم، وسجلت محاضر الشرطة 3 محاضر وقائع انتحار في محافظات «المنوفية وقنا والقليوبية».

أميرة تلقي بنفسها من الطابق السادس

ففي سيرس الليان بالمنوفية، انتحرت الطالبة «أميرة .ش»، داخل منزل أسرتها عن طريق إلقاء نفسها من الطابق السادس، عقب علها بنتيجة الثانوية العامة، التي كشفت عن رسوبها في بعض المواد.

وبينت تحريات المباحث، أن الطالبة انتحرت من تلقاء نفسها عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وعثر على آثار كدمات وكسور وتهشم في الجمجمة بجثمانها.

واستدعت الشرطة سيارة إسعاف ونُقل الجثمان إلى المشرحة؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاته.

دينا لم تحقق حلمها فأقدمت على الانتحار

وفي مركز الباجور المنوفية شرعت الطالبة «دينا.و» 18 سنة، في الانتحار بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، عن طريق تناول كمية كبيرة من الأدوية المهدئة؛ ما أدى إلى إصابتها بغيبوبة، ونقلت على إثرها إلى مستشفى الجامعة؛ لتتلقى العلاج، وقدمت لها الإسعافات الأولية حتى استقرت حالتها.

وتبين أن الطالبة حاولت الانتحار بسبب حصولها على مجموع قليل في الثانوية العامة، لم يمكنها من دخولها الكلية التي كانت تحلم بها.

عبد الله شنق نفسه

وفي محافظة قنا.. انتحر طالب في المرحلة الثانوية العامة بمركز أبوتشت بقنا، بعد علمه برسوبه.

وكشفت مناظرة الجثمان من قبل جهات التحقيق، أن الطالب «عبدالله.ع» 18 عاما، شنق نفسه بعد إصابته بحالة نفسية سيئة نظير رسوبه في الثانوية العامة، ونُقلت جثته إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاته رسميًا.

وفاة طالبة في شبرا الخيمة

تضاربت الأقاويل حول ملابسات وفاة فتاة تدعى «ك ن» طالبة بالثانوية العامة، أمس، فأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقاؤها أنها ألقت بنفسها من الطابق الخامس من منزلها بعد علمها برسوبها في الثانوية العامة.

في حين قال والدها وشقيقتها، يقيمان في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في محضر الشرطة، إن ابنته كانت تقوم بـ«نشر الغسيل» وسقطت حينها.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أعلن أمس نتيجة الثانوية العامة 2021 بالنظام الجديد «الإلكتروني»، مؤكدًا أن الغش وتسريب الامتحانات انتهى إلى غير رجعة، مشيرًا إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في النهوض بالعملية التعليمية وتطويرها خاصة نظام الثانوية العامة الجديد.