إنقاذ شابين حاولا الانتحار بالدقهلية.. تناولا سم فئران وحبة الغلة

أقدم سائق «توك توك» من قرية العصافرة بمركز المطرية، بمحافظة الدقهلية، على الانتحار، وذلك بتناول سم فئران ما تسبب في إصابته بحالة إعياء، وذلك بسبب خلافاته مع والدته على مصاريف المنزل، وتعديها عليه بالسب والشتم.

وأُصيب شاب آخر من قرية «أبو طاحون» مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بحالة إعياء شديدة وتسمم، نتيجة تناوله قرص كيماوي يُستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، لرغبته في الانتحار بسبب الخلافات العائلية مع والده، ونُقل المصاب إلى مستشفى بني عبيد التخصصي بمحافظة الدقهلية، وتم تحويله لمركز السموم بالمنصورة لمحاولة إنقاذه ولخطورة حالته.

شاب يقدم على الانتحار في الدقهلية

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي، بوصول المدعو «محمد م. س.»، 23 سنة، سائق «توك توك»، ومقيم بقرية «العصافرة» دائرة المركز مصابًا بآلام بالبطن، وهبوط بالضغط، وارتفاع بضربات القلب، ادعاء تناول مادة سامة، ونُقل إلى مستشفى المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل ضباط مركز المطرية إلى المستشفى للفحص وسؤال المصاب، والذي قرر بتناوله سم فئران بقصد الانتحار، إثر خلافات بينه وبين والدته على مصاريف المنزل، وتعديها عليه بالسب والشتم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2005 لسنة إداري مركز المطرية، وجاري العرض على النيابة العامة.

تناول شاب «حبة الغلة السامة» لخلاف مع والده

وورد بلاغ آخر إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد من مستشفى بنى عبيد التخصصي بوصول «صلاح ا. م.»، 18 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بقرية «أبو طاحون» بدائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، مصابًا بحالة إعياء شديد ادعاء تناول مادة سامة، وتم تحويله إلى مركز السموم بالمنصورة لخطورة حالته.

وانتقل ضباط مركز بني عبيد إلي المستشفى للفحص وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، قرر بتناوله قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بقصد الانتحار، حال تواجده بمنزله وذلك لوجود خلافات عائلية بينه وبين والده، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 29 أحوال مركز بني عبيد لسنة 2021.