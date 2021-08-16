لبعدها عن زوجها.. ربة منزل تحاول الانتحار بأقراص دوائية في الدقهلية

أقدمت ربة منزل بمدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، على الانتحار وأصيبت بحالة إعياء شديدة وتسمم دوائي، بسبب خلافاتها مع زوجها، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى دكرنس العام، وتحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

الأم تكتشف محاولة انتحار ابنتها بالصدفة

بدأت الوقعة عندما اتصلت الأم علي ابنتها أكثر من مرة فلم ترد عليها وتوجهت إلي شقتها فوجدتها ملقاة علي الأرض وبجوارها بعض الأقراص الدوائية فنقلتها إلى المستشفى لإنقاذها، وأكدت الأم في التحقيقات وجود خلافات زوجية بين کريمتها وزوجها وأن كلاً منهما بعيد عن الآخر.

ورود بلاغ بوصول ربة منزل لمستشفى دكرنس مصابة بتسمم

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول المدعوة «رشا.ع.إ»، 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة ببندر دكرنس مصابة بحالة إعياء، ادعاء تناول أقراص دوائية وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة لتلقّي العلاج اللازم، وذلك لخطورة حالتها الصحية.

الأم: ابنتي على خلاف مع زوجها وكل منهما بعيد عن الآخر

انتقل ضباط مركز شرطة دكرنس إلى مكان الواقعة للفحص وبسؤال والدة المصابة، المدعوة «السيدة.أ.ع»، 64 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية ميت سويد دائرة مركز بني عبيد، في محضر الشرطة أقرت بوجود خلافات زوجية بين کريمتها وزوجها المدعو «محمد ر.ع»، ويقيم كل منهما بعيداً عن الآخر.

وأوضحت الأم في أقوالها أنها أثناء تواجد كريمتها بالشقة محل سكنها قامت بالاتصال بها أكثر من مرة ولعدم تجاوبها توجهت إليها وقامت بفتح باب الشقة فوجدت كريمتها ملقاة بأرضية صالة الشقة وبجوارها بعض الأقراص الدوائية فقامت بنقلها إلى المستشفى، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في إصابتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10116 جنح مركز دكرنس لسنة 2021، وجارٍ العرض على النيابة العامة.