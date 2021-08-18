تعليم الإسكندرية: حصدنا 9 مراكز بين أوائل الثانوية ونجهز لحفل تكريم

تصدَّر طلاب الإسكندرية المشهد بعد إعلان أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020 / 2021 في سابقة هي الأولى من نوعها وفق النتيجة التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية تعليم الإسكندرية، إن المديرية حصدت تسعة مراكز بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية حيث حصدت فريدة مؤمن إبراهيم بإدارة وسط، المركز الأول في الشعبة الأدبية، وحصلت شهد حسن عبد الحافظ بإدارة برج العرب على المركز الأول STEM، فيما حصلت إيمان سعيد يونس عبد الرحيم بإدارة المنتزه على المركز الثاني في شعبة علمي علوم.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم، أن الطالب أحمد طارق عبد الظاهر بإدارة وسط حصل على المركز الثالث، علمي علوم، وفي شعبة علمي رياضيات، حصدت الإسكندرية ثلاثة مراكز حيث جاء في المركز الرابع مكرر الطالب روفائيل صموائيل فايز بإدارة برج العرب، وعبد الرحمن محمد طلعت بإدارة المنتزه وعبد الله محمود محمد إسماعيل بإدارة شرق، كما حصلت ليديا أمير سليمان بإدارة شرق على المركز الرابع مكرر في الشعبة الأدبية، وتسنيم محمد فتحي غريب بإدارة شرق على المركز السادس مكرر.

وأشار «سعد»، إلى أن حصول الإسكندرية على هذه المراكز التسعة بمثابة فخر لمديري عموم الإدارات وجميع العاملين وسيتم تنظيم حفل لتكريم أبنائنا المتفوقين في الشهادات العامة حرصًـا على غرس التنافسية وبذل الجهد للوصول لمنصات التتويج.

وهنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع طلاب الثانوية في بث مباشر أمس الثلاثاء عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، ووعدهم بتنظيم حفل لتكريمهم تقديرًا لما بذلوه من جهد طوال العام وتحفيزًا لأقرانهم والدفعات القادمة من أبنائنا الطلاب ، كما وجَّه التحية لأولياء الأمور لدورهم في دعم ومساعدة أبنائهم .