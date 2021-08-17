الرابع مكرر علمي رياضة: لم أتوقع أن أكون من أوائل الثانوية العامة 2021

قال أحمد حسين علي أحمد، الرابع مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، من مدرسة حلوان الثانوية بنين، الحاصل على 400 درجة، إنّه علم بوجوده بين الأوائل من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل قليل، مؤكدا أنّه متفوقا منذ صغره، لكنه لم يتوقع أن يكون بين أوائل الثانوية العامة 2021.

وأضاف الرابع مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة لـ«الوطن» عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أنّ نجاحه في الامتحان جاء بفضل من الله، وبعد فترة طويلة من التعب والاجتهاد، وبدعم أسرته التي وفرت له الأجواء المناسبة للمذاكرة.

وتابع الطالب، أنّ القلق لم يفارقه طوال العام الحالي، بسبب النظام الجديد للثانوية العامة 2021: «النظام الجديد مميّز، لكن الطلاب بحاجة إلى بعض الوقت للتأقلم عليه»، مؤكدا أنّه بمجرد إعلان وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة 2021، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2021، امتلأ منزل الأسرة بالمهنئين من الأهل والجيران: «الكل كان جاي فرحان وبيزغرد».

أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة علمي علوم

- فاطمة محمد عبداللطيف الطنطاوي ، الأولى على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، على مجموع 404 درجات بمدرسة بلقاس الثانوية بنات بالدقهلية.

- إيمان سعيد يونس عبدالرحيم علي، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى شعبة علمي علوم بمجموع 403 درجات، من مدرسة تقسيم الزهور الثانوية بنات بالإسكندرية.

- ضحى رفاعي محمد علي، الحاصلة على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم بمجموع درجات 403 بمدرسة سوهاج الثانوية بنات بسوهاج.

- عبدالرحمن خالد يوسف الزهري، الحاصل على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم بمجموع 403 بمدرسة فصول الدعوة الإسلامية الثانوية بنين.

- مصطفى حسين محمد، الحاصل على المركز الثاني شعبة علمي علوم بمجموع درجات 403، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين.

- أحمد طارق عبدالظاهر قرقور محمود، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة كلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسي.

- آية محمود على سليمان حمودة، الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة الشهيد هشام بركات بكفر الشيخ.

- خديجة حماد شعبان عبدالجواد، الحاصلة على المركز الثالث، شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة جردو الثانوية بنات بالفيوم.

- رحمة عبدالوهاب صالح عبدالوهاب، الحاصلة على المركز الثالث، شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة منيا القمح الثانوية بنات بالشرقية.

- سحر عبداللطيف رضا عبدالبر، الحاصلة على المركز الثالث، شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربري الثانوية بنات.

- مايكل سمير صبحي توفيق، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم، بمجموع درجات 402، بمدرسة السلام الثانوية الخاصة للغات بمحافظة الغربية.

- محمد أمين فيصل اللقوه، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بمحافظة المنوفية.

- محمد مصطفى فخر الدين أحمد علم الدين، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402 بمدرسة نرمين إسماعيل 3 بمحافظة القاهرة.

- ياسمين وليد محمد النجار، الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، من مدرسة محمد ربيع فلاح الثانوية بالشرقية.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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