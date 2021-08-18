«أروى»: حققت حلم بابا بالتفوق بعد وفاته وسألتحق بالطب

حققت الطالبة «أروى سيد»، حلم والدها قبل وفاته، بالنجاح في الشهادة الثانوية العامة بمجموع 91%، لتصدق توقعات والدها قبل وفاته، وتكون ضمن تنسيق المرحلة الأولى لتلتحق بإحدى كليات القمة كما حلم والدها، ليتحقق حلمه وتصدق توقعاته.

في الوقت الذي تعيش فيه والدة أروى وأشقاؤها، حزناً عميقاً على وفاة عائل الأسرة، جاءت نتيجة الشهادة الثانوية العامة ليتبدل الحزن إلى فرح وتتحول الأحزان إلى سعادة بحصول «أروى سيد أحمد رمضان»، الطالبة بمدرسة الغردقة الثانوية بنات بمحافظة البحر الأحمر على مجموع 91% علمي علوم وتعم الفرحة المنزل بعد أوقات عصيبة عاشتها الأسرة على خلفية وفاة الأب.

تقول «أروى» لـ«الوطن»: «الحمد لله حققت حلم والدي في الحصول على مجموع عالٍ ضمن تنسيق المرحلة الأولى يؤهلني لدخول إحدى كليات القمة وأهدي النجاح لبابا بعد وفاته، وكنت أتمنى أن يكون معنا الآن ليشاركنا فرحتنا، كنت باذاكر عشانه، وكنت بضع صورته جنبي أثناء المذاكرة كنت عايزاه يشوفني وأنا بذاكر والحمد لله تحقق الحلم وهو أول من تنبأ بالمجموع الذي حصلت عليه وكانت أمنيته أن ألتحق بكلية الطب، وإن شاء الله يكون التنسيق في صالحي وألتحق بها لأحقق أمنيته».

وتؤكد «أروى» أنها لم تستعن بالدورس الخصوصية إلا في بعض المواد فقط، وعن الامتحانات قالت إنها كانت تحتاج إلى طالب عبقري وليس لطالب حافظ، لافتة إلى أنها كانت تذاكر 8 ساعات في اليوم وقدمت الشكر لوالدتها وإخوتها الذين وفروا لها الراحة وجميع سبل النجاح.

يُذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 3 كليات ضمن تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، ‪وهي كلية الالسن وكلية حاسبات، بالإضافة إلى كلية التربية بالغردقة

من جانبه أشار دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في البث المباشر الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة أن "خريجين اليوم في أيد أمينة ولدينا مسؤولية أن نحقق لهم رغباتهم عن طريق وجود فرص أكبر لاختيار تخصصات يحبون دراستها؛ حيث تم إضافة أكثر من ٤٥٠ برنامجاً دراسياً خلال الـ٧ سنوات الماضية، وهكذا نعد أولياء أمور الطلاب ألا نضيع جهودهم هدراً.

كما تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لدفعة ٢٠٢١:

للشعبة العلمية - علوم ٨٨.٤ %

للشعبة العلمية - رياضة ٨٠ %

للشعبة الأدبية ٦٥%"